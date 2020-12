A brüsszeli "mesterterv" hatására újabb tömegek indulhatnak el Európa felé

2020. december 4. 21:39

Az Európai Bizottság bevándorlók befogadásáról szóló cselekvési terve miatt újabb és újabb jelentős tömegek indulhatnak el Európa felé - erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban azt hangsúlyozta: az EU 34 millió migránsnak akar lakást, szociális segélyt, állampolgárságot, szavazati jogot adni, ami "maga a Soros-terv".



Bakondi György arra emlékeztetett, hogy 2015-ben, még csak arról beszéltek, hogy a menekülteket be kell fogadni, szolidárisnak kell lenni velük, majd később már arról is beszéltek, vannak gazdasági bevándorlók, akiket segíteni kell. Ezután jött a kvóta, a migránsok kötelező szétosztásának ötlete, és hogy nem szabad a határokat szigorúan ellenőrizni. Most pedig már több tízmillió ember európai befogadásáról van szó, akiknek lakhatást, állampolgárságot, szavazati jogot, szociális ellátást kellene biztosítani.



"Öt év alatt fokozatosan kiderült a nagy mesterterv" - fogalmazott a főtanácsadó, megjegyezve azt is: akkor beszélnek először az igazi szándékról, amikor az európai emberek az egészségükkel, életük védelmével vannak elfoglalva.



A főtanácsadó szerint a tervet tekintve a forrással, a célkitűzésekkel és a következményekkel is gond van. Mint mondta: 30-40 millió ember integrálódását, lakhatását kellene támogatni európai forrásokból, ahelyett, hogy a gyengébb helyzetben lévő európai országok felzárkózását, az európai embereket segítenék - fűzte hozzá.



Bakondi György szerint most van itt a "döntő pillanat", hogy az európai biztonságért felelős szervek, a politikai vezetők, a kormányok átlássák a helyzetet és az európai emberekért, biztonságukért, Európa jövőjéért fellépjenek, amíg nem késő.

MTI