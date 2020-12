Új politikai mozgalmat alapít a volt jobbikos Bencsik János

2020. december 4. 21:43

Újabb volt jobbikos képviselő alapít politikai szervezetet: a Jobbik-frakcióból idén februárban kilépett Bencsik János pénteken jelentette be, hogy Polgári Válasz néven új politikai mozgalmat indít.

Bencsik János - wikipedia

A független országgyűlési képviselő közleményben azt írta: az új mozgalom a polgári értékek képviseletét tűzi ki célul, amelyeket szerinte sem a Fidesz, sem a közös pártlistára készülő ellenzék nem képvisel. Jelezte azt is: semmilyen körülmények között nem fognak közös listán indulni "az elmúlt tíz vagy az azt megelőző nyolc év kormányzásának felelőseivel".



"Azoknak a hangja kívánunk lenni, akiket sem a kormányoldal, sem a közös pártlistára készülő ellenzék nem képvisel. Az a célunk, hogy meghaladjuk az egymást gyűlölő, mégis egymást életben tartó politikai szekértáborokat, és alternatívát nyújtsunk azoknak, akik sem a NER, sem az O1G politikájával nem tudnak azonosulni" - fogalmazott közleményében.



Bencsik János idén februárban lépett ki a Jobbik frakciójából, mert "morálisan elfogadhatatlannak, a Jobbik jövőjére nézve végzetesnek" nevezte a párt új elnökének, Jakab Péternek a politikáját.



A Jobbikból kizárt vagy kilépett politikusok 2018. óta több szervezetet is létrehoztak: 2018 nyarán Toroczkai László ásotthalmi polgármester, a Jobbik volt alelnöke jelentette be, hogy megalakult és a jövőben pártként működik a Mi hazánk mozgalom, a Jobbik-frakcióból 2018-ban kizárt Volner János pedig az idén szeptemberben jelentette be a Volner Párt megalapítását.



MTI