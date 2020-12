Másodszor sem bírt egymással a Budafok és az Újpest

2020. december 4. 22:20

Az újonc Budafoki MTE 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.



NB I, 13. forduló:



Budafoki MTE-Újpest FC 1-1 (0-0)

Budafok, zárt kapus, v.: Káprály



Gólszerzők: Kovács D. (55., 11-esből), illetve Csongvai (59.)



Sárga lap: Huszti A. (22.), Kulcsár K. (62.), Ihrig-Farkas (84.), illetve Pajovic (24.), Csongvai (37.)

Budafoki MTE:



Póser - Huszti A. (Margitics, 52.), M. Nikolic, Romic, Medgyes - Micsinai, Oláh - Kovács D., Kulcsár K. (Lőrinczy, 75.), Szabó M. (Takács, 66.) - Zsóri (Ihrig-Farkas, 66.)



Újpesti FC:



Pajovic - Kastrati, Kutrumpisz, Baosic, Antonov - Csongvai, Onovo, Mitrovic (Szakály P., 77.) - Simon (Bacsa, 77.), Perosevic (Gigic, 92.), Beridze (Pauljevic, 92.)



Az alacsony színvonalú, közepes iramú és kevés helyzetet hozó első félidő elején az Újpest bizonyult aktívabbnak, de a biztonságra nagy figyelmet fordító Budafok hamarosan egyenlő félként küzdött mezőnyben. Az újpesti védelem hibái után a hazaiak előtt adódott néhány ígéretes lehetőség, ám egyikkel sem tudtak élni. A vendégek támadójátékán érződött, hogy a sok kihagyás után még nincsenek formában.



Nagy elánnal kezdte a második játékrészt az Újpest, még a kapura is veszélyt jelentett, a Budafok azonban az 53. percben büntetőhöz jutott, melyet Kovács Dávid értékesített. A vendégeket nem zavarta meg a kapott gól: Csongvai szöglet utáni fejesével gyorsan egyenlítettek, és támadásban is maradtak. A hajrára viszont ismét leült a találkozó, és hiába akadtak hazai helyzetek - köztük két kapufa -, az eredmény már nem változott.



A Budafok házigazdaként, az Újpest vendégként először ért el döntetlent a szezonban. Augusztusban a két együttes első, újpesti összecsapása is 1-1-re végződött. A Budafok már négy, az Újpest öt mérkőzés óta nem tudott nyerni, bár utóbbi esetében benne van az a miskolci vereség is, amelyen a játékosokat sújtó koronavírus-járvány miatt nem állt ki a DVTK ellen.



Nem változtatott a tabellán a forduló első mérkőzése, miután null-nullás félidő után egy-egyre végzett a hatodik és nyolcadik helyen álló csapat. A további mérkőzések nagy változásokat hozhatnak, a Honvéd akár három hellyel is előre ugorhat - ám ebbe a Diósgyőrnek, a Mezőkövesdnek, a ZTE-nek is lesz beleszólása.

A labdarúgó NB I 13. fordulójának további programja:

Szombaton játsszák:

ZTE FC-Mezőkövesd Zsóry FC 14.45

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 17.00

Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 19.30



Vasárnap játsszák:

Budapest Honvéd-MTK Budapest, Szusza Ferenc Stadion 15.15

Paksi FC-MOL Fehérvár FC 17.30

A tabella:



1. Ferencvárosi TC 10 8 2 - 21- 4 26 pont

2. MOL Fehérvár FC 11 6 4 1 27-14 22

3. Kisvárda Master Good 11 6 2 3 16-14 20

4. Puskás Akadémia FC 12 6 - 6 17-21 18

5. Paksi FC 12 5 3 4 23-20 18

6. MTK Budapest 12 5 3 4 18-16 18

7. Budafoki MTE 11 4 3 4 14-17 15

8. Újpest FC 12 3 3 6 13-26 12

9. ZTE FC 11 3 2 6 18-22 11

10. Mezőkövesd Zsóry FC 12 3 2 7 10-16 11

11. Diósgyőri VTK 11 3 1 7 15-19 10

12. Budapest Honvéd 11 2 3 6 14-17 9

A 14. forduló programja:



December 11., péntek:

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 20.00



December 12., szombat:

Kisvárda Master Good-Budapest Honvéd 14.45

Ferencvárosi TC-ZTE FC 17.00

MOL Fehérvár FC-Budafoki MTE 19.30

December 13., vasárnap:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 14.30

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 17.00



MTI; Gondola