Karácsony Gergely és Demszky Gábor között sok már a párhuzam

A főpolgármester nem tudja uralni a Városházát, a futószalagon érkező kínos budapesti ügyek pedig megnehezítik baloldali kormányfő-jelöltségét – véli az Alapjogokért Központ elemzője.

Elképzelhető, hogy Gyurcsány Ferencnek nagyobb rálátása van a budapesti ügyekre, mint a Párbeszéd társelnökének – vetette fel a Magyar Hírlapnak Szolomayer Balázs, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Karácsony Gergely és Demszky Gábor főpolgármesteri tevékenysége között számos párhuzam fedezhető fel – jelentette ki lapunknak Szolomayer Balázs, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, akit arról kérdeztünk, miért engedte el a Párbeszéd társelnöke a budapes­tiek kezét.

A szakértő elmondta, mind a két baloldali politikus jelentősen felduzzasztotta a fővárosi bürokráciát, s miközben a Városháza két kézzel szórja a pénzt, addig a kormányt bűnbaknak állítja be – ezzel ellenségképet teremtve. Hasonlatosságként értelmezhető az is, hogy egyikük sem volt képes megakadályozni a folyamatosan növekvő korrupciót, bár kérdéses, milyen rálátása volt az MSZP–SZDSZ által vezetett budapesti pénzügyekre Demszkynek. „Az mindenesetre bizonyos, hogy több személyi összefonódás is van a Demszky-korszak és a mostani városvezetés között” – magyarázta.

Az elemző úgy vélte, Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes távozása a hivatalos magyarázattal szemben minden bizonnyal annak tudható be, hogy Karácsony embere képtelen volt megfelelően felügyelni az alá tartozó BKK-t, amely a járványhelyzetben nem megfelelően teljesített, e mellett pedig a cég vezetője olyan szexuális botrányba keveredett, hogy utána távozni kényszerült. Mivel a főpolgármester nem pótolta bukott helyettesét – folytatta Szolomayer –, a zöldpolitikus portfóliójának egy jelentős része annak a Tüttő Kata főpolgármester-helyettes felügyelete alá vándorolt, aki a Demszky-érában a Közbeszerzési Bizottság szocialista elnöke volt, vagyis számos korrupciógyanús botrány kötődik a nevéhez.

„Bár Karácsony számára ez csak az önkormányzati választási kampány hajrájában derült ki, de tudvalevő az is, hogy a szocialista politikus igen közel áll egy kétes hírű nagyvállalkozóhoz is” – emlékeztetett az elemző.

Tüttő és Leisztinger Tamás vörösbáró kapcsolata nyomán pedig felelevenítette: „Valószínűleg nem a véletlen műve, hogy ezen oligarchának az offshore cége az elmúlt hetekben a BKV egyik busztenderének nyertese lett, ami igen kínos pillanatokat szerzett a főpolgármesternek, aki emiatt kénytelen volt visszavonulót fújni a kétes ügyben.”

Szolomayer szerint jól látható, hogy Karácsony nem tudja uralni a Főpolgármesteri Hivatalt. Az egyre kínosabb, futószalagon érkező ügyek pedig megnehezítik azon ambícióját, hogy 2022-ben az országgyűlési választásokon ő legyen Orbán Viktor kihívója. Kiemelte, amennyiben a Párbeszéd társelnöke mégis nekifutna a baloldali előválasztásnak, kényelmetlen pozícióba kerülne akkor is, ha Dobrev Klárával kerülne szembe, mivel Gyurcsány Ferenc emberei komoly beágyazottsággal bírnak a Főpolgármesteri Hivatalban.

„Ebből kifolyólag pedig az is elképzelhető, hogy a DK elnökének nagyobb rálátása van a budapesti ügyekre, mint magának a főpolgármesternek” – vetette fel, hozzátéve, hogy ezzel feltehetőleg Karácsony is számol, nem véletlen, hogy egyszerre ágaskodik az ambíciója, mégis fázik attól, hogy elvállalja az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltségét.