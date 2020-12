Női kézilabda Eb - Fölényes magyar siker Szerbia ellen

2020. december 6. 18:15

A magyar női kézilabda-válogatott 38-26-ra legyőzte Szerbia csapatát a dániai Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Koldingban.

A magyarok pénteken 24-22-re kikaptak a horvátoktól, kedden 20.30-tól pedig a világbajnok Hollandiával találkoznak a C csoportban. A középdöntőbe az első három helyezett kerül. A torna első négy helyezettje kijut a jövő decemberi, spanyolországi világbajnokságra, amelynek a házigazdák, valamint a címvédő hollandok biztosan résztvevői lesznek.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló, C csoport:

Magyarország-Szerbia 38-26 (20-11)



Kolding, v.: Ch. Bonaventura, J. Bonaventura (franciák)

lövések/gólok: 60/38, illetve 54/26

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 2/0

kiállítások: 0, illetve 6 perc



Magyarország: Bíró 1 - Lukács 6, Klujber 3, Kovacsics 4, Tóvizi, Szöllősi-Zácsik 10, Schatzl 5, cserék: Tomori, Lakatos 1, Háfra 4, Márton, Csiszár-Szekeres, Faluvégi 2, Kácsor 2, Helembai, Szikora, szövetségi kapitány: Danyi Gábor, Elek Gábor



A szerb küldöttséget a csütörtöki megérkezés után két koronavírusos eset hátráltatta, ezért a világbajnok Hollandia elleni mérkőzését péntek estéről egy nappal elhalasztották, és azon négy szerb játékos nem léphetett pályára. Az első félidőben ráadásul Achilles-ín-szakadás miatt hónapokra kidőlt egyik legjobbjuk, Andrea Lekic, akit vasárnap megoperáltak. A hollandok a 44. percben még 22-16-re vezettek, ám a szerb együttes minden nehézség ellenére feltámadt, és nagy meglepetésre 29-25-re nyert.

A szombati hiányzók közül a Szombathelyi KKA jobbátlövője, Marija Agbaba és a német Bayer Leverkusen kapusa, Kristina Graovac nem térhetett vissza a csapatba, a lengyel Zaglebie Lubin beállója, Jovana Milojevic, és a Békéscsaba beállója, Jelena Agbaba igen.

Szöllősi-Zácsik Szandra vezérletével a magyarok kezdtek jobban, de az ellenfél igyekezett tartani a lépést, bár látszott, hogy az előző meccse mindössze 16 órával korábban ért véget. A magyar együttes a 14. percben már 10-6-ra vezetett, ekkor Ljubomir Obradovic szövetségi kapitány időt kért, csapata pedig átállt a létszámfölényes támadójátékra. A játék képe nem változott, pontosabban, eredményesebben támadtak és hatékonyabban védekeztek a magyarok, akik a szünetben már 20-11-re vezettek.

A magyar válogatott az első félidő második felében kétszer produkált hármas gólsorozatot, majd ezt a második felvonás elején egy alkalommal megismételte. Bíró Blanka remekül védett, a szerbek végképp elkészültek az erejükkel, tovább nőtt a hátrányuk, amelyet csak a hajrában tudtak csökkenteni egy 7-2-es sorozattal.

A két csapat hatodik egymás elleni mérkőzésén két szerb siker mellett negyedszer győztek a magyarok.

A magyar kapusok közül Bíró Blanka 14 védéssel és egy góllal, Szikora Melinda pedig két hárítással járult hozzá a sikerhez. Érdekesség, hogy a magyar együttes beállóból egyszer sem volt eredményes, és egyik játékosát sem állították ki.

A szerbek legeredményesebb játékosa a Vác balszélsője, Sanja Radosavljevic volt öt találattal. A békéscsabai Jelena Agbaba két, a dunaújvárosi Jovana Jovovic egy gólt dobott, a szombathelyi Katarina Tomasevic négy lövést védett.

Danyi Gábor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, jó, hogy így tudott reagálni a csapat a horvátok elleni fiaskó után.

"Mi is hangnemet váltottunk, felhívtuk a figyelmet a céljainkra, hogy miért is vagyunk itt. Bár nem is ezzel volt gond, sokkal inkább azzal, hogy régen játszott együtt ez a csapat, illetve van, akinek ez az első felnőtt világversenye. Ma jól kézilabdáztunk, mindenki jó formát mutatott. Ilyen egységes csapatot, magyar játékot szeretnénk még a továbbiakban is látni" - idézte az edzőt a magyar szövetség honlapja.

MTI