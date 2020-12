Szakértő: valószínűleg az RMDSZ is a koalíciós kormány része lesz

2020. december 7. 11:03

Egyik párt sem szerzett abszolút többséget a romániai parlamenti választásokon, így várhatóan koalíciós kormány alakul a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével - vélekedett a Nemzetpolitikai Kutatóintézet politológusa.

Illyés Gergely hétfőn az M1 aktuális csatornán hozzátette: Klaus Iohannis államfő az elmúlt hónapokban többször is világossá tette, hogy a választások eredményétől függetlenül a PNL miniszterelnök-jelöltjét kéri fel kormányalakításra. Ezzel a kijelentéssel demobilizálhatta a kormánypárt szavazóit, és ez az alacsony részvételhez is hozzájárult - mutatott rá a szakértő.

Hangsúlyozta: a részvételi arány csökkenése mögött komplex okok állnak, többek között a koronavírus-járvány és az abból adódó korlátozások hatásai. Romániában jelenleg is teljes városok vannak karanténban napközben is érvényes kijárási tilalom mellett, ilyen hangulatban a pártok mozgósítási technikái is nehézségekbe ütköztek - fűzte hozzá.

Mint mondta, az elmúlt tizenkét évben 39 és 42 százalék között mozgott a részvételi arány a parlamenti választásokon, míg az idén, a külföldi szavazatok feldolgozása után is, a részvétel 33 százalék körül alakulhat.

Az eredmények alapján az első helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) áll a szavazatok közel 30 százalékával, akiket a PNL követ a voksok 25,11 százalékával. A nemzeti liberálisoknak ez egy rossz eredmény, hiszen az év elején készített felméréseken 40 százalék fölötti támogatottságuk volt - mutatott rá a szakértő.

A szavazatok 95 százalékos feldolgozottsága mellett, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és a liberális PLUS alkotta USR-PLUS választási szövetségre a voksolók 14,5, a Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) 8,7, az RMDSZ-re 6 százalékuk szavazott - hangzott el a műsorban.

MTI - M1