Vezetési és politikai válság - Hetet-havat összehordott az LMP

2020. december 7. 12:56

LMP: vezetési és politikai válság alakult ki Magyarországon

Az LMP frakcióvezetője szerint komoly vezetési és politikai válság alakult ki Magyarországon.

A kormány brutális megszorításokkal reagált a válságra, szétveri az önkormányzatiságot és elégtelen gazdasági intézkedéseket hoz - jelentette ki Keresztes László Lóránt.

A képviselő hétfői, online is követhető sajtótájékoztatóján azt mondta: a kormány "vállalhatatlan és hazug" európai politikája is jelentős károkat okoz, de a kormánypártok "morális mélyrepülése" is ezt eredményezi.

A politikus szólt az Agrárminisztérium helyettes államtitkárának korrupciógyanús ügyéről, és sérelmezte azt is, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője "gyomorforgató írásának" semmilyen következménye nem volt. Ugyancsak hazugnak és álszentnek nevezte a kormányoldal nyilatkozatait az európai parlamenti képviselőségről lemondott Szájer József ügyéről.

Mindezek alapján kijelentette: a kormány politikáját nem a keresztény elvek formálják.

Keresztes László Lóránt szólt az uniós költségvetésre és válságkezelő hitelre adott magyar vétótól is. Hazugságnak nevezte a kormány állítását, miszerint a kabinet migrációs politikája miatt próbálna nyomást gyakorolni az országra Brüsszel. Szerinte itt szó sincs a migrációról, bár azt elismerte, hogy arra az unió máig nem adott megfelelő választ.

Az LMP-s politikus a magyar kormány keleti nyitás politikáját is bírálta, mondván, annak keretében olyan despotákkal barátkozik a kabinet, akiknek a politikája hozzájárul a migrációhoz.

Keresztes László Lóránt gratulált a romániai parlamentben a múlt hétvégi választáson bejutott RMDSZ-nek.

MTI