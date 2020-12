Éles lőfegyvert kapnak Saint-Denis rendőrei

2020. december 8. 08:57

A városi rendőrség tagjai ezentúl éles, halálos sérülések okozására is alkalmas lőfegyvereket hordhatnak magukkal munkavégzés közben Párizs bevándorlóktól zsúfolt Seine-Saint-Denis nevű elővárosában.

Saint-Denis 111 ezer lakosával a párizsi régió harmadik legnagyobb települése, és évek óta élen jár, gyakran vezeti is az országos bűnözési arányra vonatkozó statisztikákat is, megelőzve Franciaország legnagyobb településeit, beleértve a fővárost is. Emlékezetes: a 2015. november 13-án végrehajtott, 137 ember halálát eredményező terrortámadás-sorozat egyik fő elkövetőjét a belga–marokkói származású Abdelhamid Abaaoudot is itt sikerült likvidálnia a francia rendőrség bevetési egységének (RAID) és a terrorelhárításnak, a külvárosi terület pedig évek óta a francia radikális iszlamisták és a bevándorlók egyik olvasztótégelyeként ismert.

Nem véletlen tehát az a városi döntés, amelynek értelmében – a közbiztonság fenntartására – januártól bővül a rendőröknek engedélyezett fegyverek listája: B kategóriás éles lőfegyvereket, az akár halálos sérülések okozására is alkalmas kilenc milliméteres félautomata pisztolyokat, valamint további elektromos, sokkolásra használt kézifegyvereket és gumilövedékes pisztolyokat is használhatnak majd a rend őrei. Egyes D kategóriás eszközök beszerzésére is zöld utat kaptak a helyi hatóságok: még több tonfára, teleszkópos gumibotra és száz milliliteres könnygázbombára lesz a városi rendőrségnek szüksége. Saint-Denis a kutyás járőrszolgálatát is megerősítheti.

A városi rendőrség alaposabb felfegyverzése egyelőre öt évre szól. A rendelet tervezetét egyébként még szeptemberben, Saint-Denis városi tanácsának rendkívüli ülésén szavazták meg a város új polgármesterének, Mathieu Hanotinnak a javaslatára, aki még a nyári választási kampánya során tett ígéretet szavazóinak a közbiztonság helyreállítására. Az ellenzéki képviselők azonban hevesen ellenezték az új polgármester javaslatát és a rendőrség felfegyverzését. Az elutasítók között foglal helyet Sophie Rigard, a Place Publique politikai mozgalom tagja, aki azzal vádolja az új polgármestert, hogy a városvezető a települést a Teljes biztonság nevű új közbiztonsági rendelet laboratóriumává akarja átváltoztatni.

Emlékezetes, hogy a rendőrök biztonságát célzó nemzetbiztonsági törvényjavaslat egyik új rendelete hetek óta vitákat vált ki a törvényalkotók, valamint az újságírói szakszervezetek és jogvédő csoportok között. A tervezet eredeti verziója, amelyet a francia nemzetgyűlés már egyszer elfogadott (és jelenleg újra megvizsgál), kimondja, hogy a francia rendőrség tagjairól csak akkor közölhető bármely médiumban felvétel, ha a felvételt készítők a rendfenntartók arcát kitakarják. A rendelet ellen tiltakozók a sajtószabadság korlátozásáról és a rendőri brutalitás elszabadulásának veszélyéről beszélnek.

Az eleinte csak elméleti szinten és a sajtóban zajló társadalmi vitát azonban hetek óta utcai megmozdulások is követik. Olajat öntött a tűzre Michel Zecler zenei producer ügye is, akit a párizsi rendőrök egy igazoltatás során megvertek, és csak a biztonsági kamerák felvételei tudták a fekete producer verzióját igazolni a rendőri túlkapásról. Az elmúlt hétvégén az újságírókat tömörítő szakszervezetek és civil csoportok ismét tüntetéseket szerveztek több francia nagyvárosban, amelyek erőszakos megmozdulásokba torkolltak. Két nap alatt összesen kilencven demonstrációt jegyeztek fel több mint 52 ezer tüntető részvételével. A szombati tüntetések során 95 embert tartóztattak le, 67 rendőr sérült meg.

Bejárta a világhálót az a fénykép is, amelyen egy rendőr égő fáklyává változik. Azóta a tüntetők és az őket támogató újságírók cáfolják a fotó látszólagos tartalmát. Clément Lanot, a CL Press újságírója közzétette egy másik szögből készített videófelvételét, és a képkockákat magyarázva elmondja, hogy „csak” arról van szó, hogy a rendőrök irányába hajított dezodoros palack és petárda egy időben felrobbanva tüzet okozott, de „csak” közvetlenül a rendőrök előtt.

