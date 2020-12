Vegytiszta hazugság a közös ellenzéki sajtótájékoztatón

Varju László egyetlen rövid kérdést tett fel, ezt Orbán Viktor miniszterelnök megválaszolta, a DK-s képviselő tovább nem kérdezett, mert a válasz egyértelmű és érthető volt. A legízléstelenebb hazudozó Szabó Tímea, aki olyan állítást tulajdonított a miniszterelnöknek, amit ő nem mondott. A Fidesz frakcióvezetője szerint egy fontos ténykérdésben a miniszterelnök még egyet is értett Szabó Tímeával, amit azonban a Korózs Lajos kamuvideós hazugságait is lelkesen terjesztő képviselőnő a nyilvánosságnak már másképp mesélt el. Szabó hazudott az EU-s hitelfelvétel kérdésében is, amivel a kormány sem ért egyet, és hazudott a „családonként egymillió forintot vesznek el” állításával is. Kocsis Máté állítja: ezt Szabó a zárt ülésen nem is mondta, mert ő is tudja, hogy nem igaz, más releváns, elhangzott tényeket viszont elhallgatott a sajtótájékoztatón.