Koronavírus - Sajtóközpont: már megint álhírt terjeszt a 444

2020. december 8. 16:58

A Koronavírus Sajtóközpont szerint már megint álhírt terjeszt a 444 portál; nincs ellentmondás Müller Cecília országos tisztifőorvos és a kormány korábbi nyilatkozata között a védőoltás kapcsán.

A sajtóközpont kedden azt közölte az MTI-vel, hogy a kormány 17,5 millió adag külföldi vakcinát kötött le különböző gyártóknál, de azok még nem érkeztek be az országba.

Hozzátették, hogy amint a lekötött vakcinák megérkeznek és a hatóság engedélyezi azokat, elkezdődhet az oltás.

Hngsúlyozták, jelenleg Magyarországon nincs engedélyezett, koronavírus elleni vakcina. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a magyar emberek nem is tudnak miből választani. Erről beszélt keddi sajtótájékoztatóján Müller Cecília - szögezték el.

"Változatlanul bízunk abban, hogy jövő tavasszal ott tartunk majd, hogy minden, Magyarország által megrendelt külföldi vakcina rendelkezésre fog állni és akár többféle, a hatóság által is engedélyezett vakcina is lesz nagy mennyiségben, amikből akkor majd akár választani is lehet" - áll a Koronavírus Sajtóközpont közleményében.

MTI