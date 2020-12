Szász Attila Örök tél című filmjét mutatják be egy EP-filmszemlén

2020. december 9. 10:55

Szász Attila Örök tél című filmjét is bemutatják az Európa emlékezete elnevezésű háromnapos, kedd este kezdődött filmszemlén, amelyet egy népszerű lengyelországi filmfesztivál társrendezvényeként szerveznek az Európai Parlamentben.

Az Európai Konzervatívok és Reformerek európai parlamenti frakciója kezdeményezésére rendezett szemlének több magyar mozzanata is van - tájékoztatta az MTI-t Arkadiusz Golebiewski lengyel filmrendező, a rendezvénysorozat szervezője.

Az Örök tél szerda esti vetítését Zdzislaw Krasnodebski lengyel szociológus, európai parlamenti képviselő előadása vezeti be. Szász Attila alkotásán kívül a szemlén csütörtökön bemutatják a lengyel-magyar barátság patrónusának tartott Waclaw Felczak történészprofesszorról, legendás második világháborús futárról szóló dokumentumfilmet is Beata Netz lengyel alkotó rendezésében.

A koronavírus-járvány miatt online rendezett, a NNW honlapján, a Europe's Memory film Festival - Festiwal NNW címen angol fordításban is követhető az európai parlamenti filmszemle.

Aznap pódiumbeszélgetést is tartanak a közép-európai nemzetek 20. századi tapasztalatainak hatásáról Európa jövőjére, ezen mások mellett Rosonczy-Kovács Mihály magyar történész, elemző, valamint Wojciech Roszkowski neves lengyel történészprofesszor szólal fel - közölte Golebiewski.

Arkadiusz Golebiewski az igazgatója a filmfesztiválnak, melyet több éve az észak-lengyelországi Gdyniában tartanak, és az utóbbi években több magyar alkotót is vendégül láttak; az európai parlamenti filmszemle a gdyniai fesztivál társrendezvénye.

Szász Attila alkotása idén szeptemberben a gdyniai fesztivál egyik fődíját nyerte el.

"Az Európa emlékezete fesztiválon azokat a filmeket mutatjuk be, amelyek eddig a legnagyobb sikert aratták Gdyniában" - mondta el Golebiewski az európai parlamenti szemle kedd esti megnyitóján. Azáltal, hogy a két 20. századi totalitarizmus ellen fellépő emberek sorsát nemcsak a lengyel alkotásokban, hanem a hasonló történelmi tapasztalattal rendelkező nemzetek művei révén is bemutatják a fesztiválon, a résztvevők "nemcsak a múltat, hanem Európa jövőjét is szemügyre vehetik" - jelentette ki a lengyel filmrendező.

MTI