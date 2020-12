Eltűnt az INA egyik fúrótornya az adriai-tengeri viharban

2020. december 9. 14:35

A parti őrség felderítő repülőgépeit is be kellett vetni, miután egy hétvégi viharban eltűnt a horvát olajtársaság, az INA egyik olaj- és gázfúrótornya az Adriai-tengeren – jelentette be Robert Hranj horvát vezérkari főnök.

Kedden közölte, hogy két felderítő repülőgép szállt fel Pula városából a hétfői viharban eltűnt (vagy megsemmisült), Ivana D fúróplatform felderítésére, de a rossz látási viszonyok miatt nem bukkant a hatalmas acélszerkezet nyomára.

„Emberi élet nincs veszélyben, mivel a platformon nem volt legénység. Ennek megfelelően szabályozzuk az erőink bevonását” – nyilatkozta Hranj admirális a horvát sajtónak.

Elmondta, hogy a repülőgépek személyzete átvizsgálta a Pulától mintegy 50 kilométerre északnyugatra fekvő olajmezők környékét, de nem észleltek szennyezést. Az admirális szerint a viharos időjárás miatt a helyszínt csak légi úton lehet megközelíteni, hajóval nem, de a parti őrség két őrnaszádja bevetésre készen áll – tette hozzá.

Dolores Brenko-Skerjanc, a pulai kikötő vezetője szerda reggel úgy nyilatkozott, hogy a fúróplatform keresése folytatódik, amint az időjárási viszonyok megengedik.

A horvát olaj- és gázipari vállalat, az INA merősítette, hogy a hét második felében megpróbálják hajóval is megközelíteni a baleset helyszínét.

Az INA hangsúlyozta, hogy az esemény nem károsította a környezetet, mivel a vészleállító rendszer aktiválódott.

Az Ivana D-t legutóbb októberben ellenőrizték és biztonságosnak minősítették – tette hozzá a cég.

