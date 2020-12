Karácsony Gergely küzd a járvánnyal és a kormányzati megszorításokkal

2020. december 9. 22:33

Karácsony: a túlélés költségvetése lesz a 2021-es fővárosi büdzsé

A túlélés költségvetése lesz a 2021-es fővárosi büdzsé - hangoztatta a főpolgármester szerdán a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökségi ülése előtt tartott online sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely közölte: a fővárosi önkormányzat elkészítette és szerdán benyújtotta Budapest jövő évi büdzséjét, amely "a túlélés költségvetése lesz", legalábbis remélik, elérik azt a célt, hogy biztosítani tudják a közszolgáltatásokat. Az önkormányzati szövetség minden tagja nagy kihívásokkal néz szembe, és hasonló módon készülnek a jövő évi költségvetésre - tette hozzá.

A főpolgármester szerint olyan nehézségek vannak az önkormányzati rendszeren, amelyek megkérdőjelezik, hogy az önkormányzatok el tudnak-e látni minden feladatot az elkövetkező egy évben.

Közölte, a fővárosi önkormányzat a legnagyobb bevételkiesést szenvedi el az önkormányzatok közül. Három dologgal küzdenek egyszerre: a koronavírus-járvánnyal, a válsággal és a kormányzati megszorításokkal. Ezek nagyjából egyforma mértékben csorbítják azt a mozgásteret, amely a főváros költségvetését meghatározza.

Karácsony Gergely azt mondta, ha a legfontosabb bevételeket összehasonlítják az elmúlt éviekkel és a kormányzati megszorításokat is figyelembe veszik, akkor fővárosi önkormányzatnak 2021-ben kevesebb bevételből kellene ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani mint 2013-ban.

A főváros nettó befizetője lett a központi költségvetésnek - jelentette ki a főpolgármester. Azt mondta: az előző főpolgármester, Tarlós István idején a főváros által kapott támogatásokból és a befizetett adókból egy pozitív, 11 milliárd forintos szaldó jött ki, ez 2021-ben mínusz 6 milliárd forint.

Karácsony Gergely a költségvetési tervezetről szólva elmondta, most a rendkívüli jogrendben is, amikor a polgármestereknek egyszemélyi döntési jogkörük van, csak olyan döntés születhet, amely a Fővárosi Közgyűlés többségének támogatását bírja.

A jövő évi büdzsé tervezete "nagyon nehéz körülmények között, de azért biztosítja a városi közszolgáltatások finanszírozását, és megtesznek mindent, hogy a városlakók ne szenvedjenek kárt a kormányzati megszorítások és a válság hatásai miatt - mondta.

A főpolgármester kitért arra is, ha megegyezés születik az Magyarországgal és Lengyelországgal az uniós költségvetés ügyében, akkor is fenntartják azon álláspontjukat, hogy a helyreállítási alap pénzeinek felhasználásába be kell vonni az önkormányzatokat.

Kérdésre válaszolva Karácsony Gergely úgy fogalmazott: "ahhoz, hogy 2021-et túléljük (...), a pénzügyi tartalékainkat szinte teljes mértékben fel kell élnünk". Ez azt jelenti, hogy 2022-ben vagy a kormány hozzáállása változik meg Budapesthez, vagy a kormány. Valamelyiknek változnia kell, mert különben a főváros 2022-ben már nem tudja biztosítani a közszolgáltatásokat - jelentette ki a főpolgármester.

Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere elmondta, közös javaslat is készülhet a kormányzat részére, hogy milyen megoldásokat lehet bizonyos adónemek kiváltására biztosítani. Példaként említette, hogy egy javaslat lehet a személyi jövedelemadó önkormányzatoknak való visszaadása, amely korábban már létezett.

Szerinte "több mint barátságtalan" volt a kormány azon döntése, hogy a helyi adók emeléséről sem lehet szól. Úgy ítélik meg, hogy ez önkormányzati alapjogot sért, hiszen a helyi adó mértékét jogszabály szabályozza, az abban meghatározottak fölé nem lehet menni, de az önkormányzat maga döntheti el, hogy a szabályozott kereten belül milyen mértékben kíván élni a helyi adóval - mondta Gémesi György hozzátéve, hogy ezt a lehetőséget vette el a kormányzat az önkormányzatoktól.

Közölte, a MÖSZ támogatja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez hasonlóan azt, hogy az önkormányzatok forduljanak az Alkotmánybírósághoz, és megfelelő formában érvényesítsék az érdekeiket, hogy adott esetben élhessenek bizonyos adónemekkel, amelyek nem a lakosság és a kisvállalkozások terheit növelnék.

Nyirati Klára (Sikeres Bajáért Egyesület) Baja polgármestere arról beszélt, hogy a kormány önkormányzatokat érintő pályázati politikájával bizonyos településeket büntet. "A cél a nem fideszes önkormányzatok kivéreztetése", ellehetetlenítése - fogalmazott. Hozzátette: járvány van és elviszik a bevételeiket, az önkormányzatok pedig számtalan többletfeladatot kénytelenek ellátni.

MTI