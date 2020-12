Pintér: a roma felzárkózáson nemcsak általában kell dolgozni

2020. december 10. 17:39

Pintér Sándor belügyminiszter (b2) éves meghallgatásán az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén az Országház Széll Kálmán-termében 2020. december 10-én. Mellette Vecsei Miklós roma stratégia koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat általános alelnöke, Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár és Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési főigazgatóság vezetője (b-j). MTI/Szigetváry Zsolt

A roma felzárkózásban kormányzati szinten koncepcióváltás történt, e szerint általában is kell dolgozni a felzárkózáson, de koncentrált feladatokat kell végrehajtani bizonyos településeken - mondta a belügyminiszter csütörtökön a parlament magyarországi nemzetiségek bizottságában.

Éves meghallgatásán Pintér Sándor emlékeztetett, 2019 májusában került a társadalmi felzárkózás szakmai felügyelete a Belügyminisztériumhoz.

Mint mondta, koncepcióváltás történt a kormányban, hogyan álljanak a feladathoz. A korábbi gondolkodásmód szerint a roma lakosságot, a leszakadó területeket egyszerre, együtt kell felemelni, és ennek az eredménye lesz az, hogy jobban integrálódik a társadalomhoz ez a népcsoport. Az új elképzelés szerint "kell általában dolgozni a felemelkedésen, minden szinten, de ezen az általános feladaton túl koncentrált feladatokat kell végrehajtani (...) településeken" - fogalmazott a belügyminiszter, hozzátéve, hogy az érintett településeken kell megalkotni a pilotprojekteket.

Megjegyezte, hogy az érintett területen nagyon sokan a közfoglalkoztatásban dolgoznak, és így összekapcsolták a közfoglalkoztatási és a felzárkózási feladatokat.

Pintér Sándor közölte, a felzárkózási stratégiának megfelelően az oktatási, képzési, foglalkoztatási célkitűzések mellett cél a területi hátrányok csökkentése, az egészségügyi fejlesztés, a gyermekjóléti intézkedések és a szemléletformálás.

A gyermekek oktatási esélyteremtő programjairól szólva elmondta, azokba 93 ezer embert vontak be, és mintegy 61 milliárd forintot használtak fel. A foglalkoztatási, képzési és lakhatási programokba 84 ezer embert vontak be, és mintegy 75 milliárd forintot fordítottak - mondta Pintér Sándor, hozzátéve: mindehhez jelentősen hozzájárultak az önkormányzatok és az egyházak is.

A belügyminiszter jelezte, 2012-ben a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya 34 százalék volt, 2019-re ez 18,9 százalékra csökkent. A relatív jövedelmi szegénységi arány 15-ről 12 százalékra mérséklődött. A súlyos anyagi deprivációval érintettek aránya 27-ről 8 százalékra csökkent.

Közölte azt is, 2013-ban a roma nők foglalkoztatási rátája 18 százalék volt, 2019-re ez 37 százalékra emelkedett. A közfoglalkoztatáson belül a roma nők foglalkoztatási aránya magasabb a roma férfiakénál - jegyezte meg.

A településeken végrehajtandó feladatokról szólva Pintér Sándor elmondta, első ütemben a leghátrányosabb települések közül 31-et választottak ki, s e célra 2 milliárd forintot különítettek el. A helyzetfelmérés megtörtént, az átalakítás megkezdődött, és a várhatóan 2021 decemberében vagy 2022 tavaszán beszámolhatnak majd a változásokról.

További 36 települést már kijelöltek, és a következő évtől még 50-et jelölnek ki - közölte.

Pintér Sándor elmondta, ezeken a településeken igyekeznek százszázalékos foglalkoztatást biztosítani a közfoglalkoztatás segítségével. Az érintett településeken több mint 2000 ember vesz részt közfoglalkoztatásban. Továbbá igyekeznek ezeken a helyeken javítani a gyógyszer-, tűzifa- és élelmiszerellátáson, valamint igyekeznek a falugondnoki hálózatot teljesen kiépíteni. A faluprogram keretében az említett településeken tíz óvodát és tizennyolc közösségi teret is létrehoztak, továbbá történtek orvosi eszközfejlesztések is - jelezte.

A belügyminiszter közölte azt is, hogy a gyermekszemészeti szűrőbuszon történt vizsgálaton 2167 gyermek vett részt. Egészségügyi szűrőbuszokon további 2329 ember esett át vizsgálaton.

Az érintett települések közül 13-ban kamerarendszert is kiépítettek, több településen iskolarendőrt is biztosítottak és megerősítették a polgárőrséget - mondta.

Idén mintegy 500 millió forintot fordítottak zenei eszközök, hangszerek vásárlására több településen, és 23 helyszínen műfüves sportpályát is építettek.

Gazdaságélénkítő programot is indítottak, ebbe 50 települést vontak be, s reményeik szerint a program végéig 445 településen lesz gazdaságélénkítés.

A lakhatási problémákról szólva a miniszter elmondta, új, gyári rendszerrel elkészíthető házak építésébe kezdenek majd romák foglalkoztatásával.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a kiválasztott településeken segítenek és nem nézik, hogy ki roma, vagy ki milyen nemzetiségű, a település felemelkedése érdekében dolgoznak.

Vecsei Miklós, a romastratégia koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos az ülésen úgy fogalmazott: most először "látjuk azt, hogy nagyon hosszú távon tervezhetünk", és "ekkora figyelmet ez az ügy soha nem kapott".

Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára a nemzetiségi pályázatokról elmondta, hogy 2018-hoz képest 400 pályázóval többet támogatott a tárca, és 570 millióról 620 millió forintra emelték a keretet a roma kultúra és civil szervezetek támogatására.

Kitért arra is, hogy a pécsi Gandhi Gimnázium működtetését átvette a Belügyminisztérium, ami stabilizálja az intézmény helyzetét. "Biztonságot építünk a Gandhi Gimnázium köré" - hangoztatta Langerné Victor Katalin.

