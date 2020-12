Európa Liga - A Napoli továbbjutott a Stadio Maradonában

2020. december 10. 23:41

A Napoli és – a csoport másik meccsének szerencsés alakulása miatt – a Real Sociedad is továbbjutott az Európa Liga csoportköréből, miután 1-1-re végeztek a a nápolyi stadionban, melyben ez volt ez első meccs, mióta felvette a közelmúltban elhunyt Diego Armando Maradona nevét.

Európa Liga, csoportkör, 6. forduló:

A csoport:

CSZKA Szófia (bolgár)-AS Roma (olasz) 3-1 (2-1)

Young Boys (svájci)-CFR Cluj (román) 2-1 (0-0)



A végeredmény: 1. AS Roma 13 pont, 2. Young Boys 10, 3. CFR Cluj 5, 4. CSZKA Szófia 5



B csoport:

Dundalk FC (ír)-Arsenal (angol) 2-4 (1-2)

Rapid Wien (osztrák)-Molde FK (norvég) 2-2 (1-1)



A végeredmény: 1. Arsenal 18 pont, 2. Molde 10, 3. Rapid Wien 7, 4. Dundalk 0



C csoport:

Bayer Leverkusen (német)-Slavia Praha (cseh) 4-0 (2-0)

Hapoel Beer-Seva (izraeli) - OGC Nice (francia) 1-0 (0-0)



A végeredmény: 1. Bayer Leverkusen 15 pont, 2. Slavia Praha 12, 3. Hapoel Beer-Seva 6, 4. Nice 3



D csoport:

Standard Liege (belga)-Benfica (portugál) 2-2 (1-1)

Lech Poznan (lengyel)-Glasgow Rangers (skót) 0-2 (0-1)



A végeredmény: 1. Glasgow Rangers 14 pont, 2. Benfica 12, 3. Standard Liege 4, 4. Lech Poznan 3



E csoport:

PSV Eindhoven (holland)-Omonia Nicosia (ciprusi) 4-0 (1-0)

PAOK Szaloniki (görög)-Granada CF (spanyol) 0-0



A végeredmény: 1. PSV Eindhoven 12 pont, 2. Granada 11, 3. PAOK 6, 4. Omonia 4



F csoport:

SSC Napoli (olasz)-Real Sociedad (spanyol) 1-1 (1-0)

HNK Rijeka (horvát)-AZ Alkmaar (holland) 2-1 (0-0)



A végeredmény: 1. SSC Napoli 11 pont, 9. Real Sociedad 9, 3. AZ Alkmaar 8, 4. HNK Rijeka 4



G csoport:

SC Braga (portugál)-Zorja Luhanszk (ukrán) 2-0 (0-0)

Leicester City (angol)-AEK Athén (görög) 2-0 (2-0)



A végeredmény: 1. Leicester City 13 pont, 2. Braga 13, 3. Zorja Luhanszk 6, 4. AEK Athén 3



H csoport:

Sparta Praha (cseh)-AC Milan (olasz) 0-1 (0-1)

Celtic Glasgow (skót)-Lille OSC (francia) 3-2 (2-1)



A végeredmény: 1. AC Milan 13 pont, 2. Lille 11, 3. Sparta Praha 6, 4. Celtic Glasgow 4



I csoport:

Makkabi Tel-Aviv (izraeli) - Sivasspor (török) 1-0 (0-0)

A Villarreal-Qarabag mérkőzést elhalasztották.



Az állás: 1. Villarreal (spanyol) 13 pont/5 mérkőzés, 2. Makkabi Tel-Aviv 11/6, 3. Sivasspor 6/6, 4. Qarabag (azeri) 1/5



J csoport:

Tottenham Hotspur (angol)-Royal Antwerp (belga) 2-0 (0-0)

PFC Ludogorec (bolgár)-LASK Linz (osztrák) 1-3 (0-0)



A végeredmény: 1. Tottenham Hotspur 13 pont, 2. Antwerp 12, 3. LASK Linz 10, 4. Ludogorec 0



K csoport:

Wolfsberger AC (osztrák)-Feyenoord (holland) 1-0 (1-0)

Dinamo Zagreb (horvát)-CSZKA Moszkva (orosz) 3-1 (2-0)



A végeredmény: 1. Dinamo Zagreb 14 pont, 2. Wolfsberger AC 10, 3. Feyenoord 5, 4. CSZKA Moszkva 3



L csoport:

Slovan Liberec (cseh)-Crvena zvezda (szerb) 0-0

TSG 1899 Hoffenheim (német)-KAA Gent (belga) 4-1 (2-0)



A végeredmény: 1. Hoffenheim 16 pont, 2. Crvena zvezda 11, 3. Slovan Liberec 7, 4. Gent 0







A csoportokból az első kettő jutott tovább, azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. A kieséses szakasz sorsolását hétfőn tartják Nyonban.



Az Európa Liga 32 közé jutott csapatai:

csoportelsők:

AS Roma (olasz), Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Glasgow Rangers (skót), PSV Eindhoven (holland), SSC Napoli (olasz), Leicester City (angol), AC Milan (olasz), Villarreal (spanyol), Tottenham Hotspur (angol), Dinamo Zagreb (horvát), Hoffenheim (német)



csoportmásodikok:

Young Boys (svájci), Molde (norvég), Slavia Praha (cseh), Benfica (portugál), Granada (spanyol), Real Sociedad (spanyol), Braga (portugál), Lille (francia), Makkabi Tel-Aviv (izraeli), Antwerp (belga), Wolfsberger (osztrák), Crvena zvezda (szerb)



a BL-ből átkerült:

Dinamo Kijev (ukrán), Ajax Amsterdam (holland), Krasznodar (orosz), Manchester United (angol), Club Brugge (belga), Salzburg (osztrák), Sahtar Donyeck (ukrán), Olimpiakosz Pireusz (görög)

