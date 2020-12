Teljes a kommunikációs zűrzavar a szivárványkoalícióban

2020. december 11. 00:10

Miközben szerdán a Momentum, az MSZP és a DK európai parlamenti képviselői a baloldal történelmi győzelmének és Orbán Viktor bukásának próbálták beállítani a német–lengyel–magyar megállapodást, ma a legtöbb baloldali véleményformáló az ellenzék Európába vetett bizalmának elvesztéséről, a magyar és lengyel miniszterelnök, valamint az EU sikeréről beszélt.

„Ha ez a győzelem, akkor milyen lenne a vereség?” – írta közösségi oldalán Vásárhelyi Mária, Soros György egyik leghűségesebb hazai támogatója, aki szerint „az EU, mint 10 éve mindig, most is cserben hagyta a magyar demokratákat”. Úgy fogalmazott: Angela Merkel német kancellár „elvtelen kompromisszumot” kötött a magyar miniszterelnökkel, akit mint mindig, most is diktátornak minősített. Az egykori SZDSZ alapítója – a szocialista Ujhelyi Istvánnal, a DK-s Dobrev Klárával és a momentumos Donáth Annával ellentétben – elismeri, hogy Brüsszel 2022-ig nem tud eljárást indítani jogállamiság megsértése címén Magyarországgal szemben.

Habár a Jobbik első közleményében azt állította: Orbán Viktor nem érte el az uniós mechanizmus átalakítását, Gyöngyösi Márton azonban, a párt EP-képviselője Facebook-bejegyzésében már arról ír, hogy mindenki jól jár a lehetséges megállapodással, „Orbán pedig, aki mindenképpen szerette volna elkerülni, hogy a 2022-es választások előtt bukja a pénzügyi támogatást, a hírek szerint megnyugodhat.”

A kormánypártokat is rendszeresen ekéző Puzsér Róbert Donáth Annának címzett nyílt levelében úgy fogalmazott: „Az a baj, hogy a vereség pillanataiban te pezsgőt fröcskölsz. Az a baj, hogy győzelmet hazudsz oda, ahol semmi más nincs, csak a vállalásod csődje. Az a baj, hogy győzelemnek hazudod az uniós pénzek további szivattyúzását – a 2022-es választásig leállás nélkül.” A publicista kifejtette, hogy a Momentum EP-képviselője addig próbálja hajlítani a valóságot, amíg a véleménybuborékában a kudarca győzelemnek nem tűnik. Szerinte az alku „nevetségessé teszi az Európai Parlamentet” és Donáthot is, aki továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Orbán Viktor nem ért el győzelmet.

Hasonlóan értelmezte félre Barkóczi Balázs, a DK szóvivője az unió és hazánk lehetséges megegyezését lehetővé tévő német javaslatot az ATV Magyarország start című műsorában, aki szerint ez „nagy győzelem az ellenzék és egész Magyarország számára”. A DK-s szóvivő nem felejtette el azt is hozzáfűzni, hogy „az Európai Unió Magyarországgal ellentétben jogállami alapokon működik.”

Párttársa, Bauer Tamás ezzel szemben azokkal ért egyet, „akik szerint Orbán inkább győzött, mint veszített”. Budaörs balliberális polgármestere, Wittinghoff Tamás szerint „Orbánék hülyét csináltak nemcsak a németekből, de az összes tagállamból.”

„Tény, hogy – legalábbis idáig, a Merkellel folytatott tárgyalásokon – Orbán győzött. Aki az ellenkezőjét bizonygatja, becsapja magát és a közönségét” – írta közösségi oldalán Haraszti Miklós egykori SZDSZ-es politikus, majd hozzátette: „Persze – mint majdnem mindig –, nem is annyira Orbán győzött, hanem Merkel és a mai EU vesztett.”

„Ez az alku Orbán Viktor és nem a magyar emberek érdeke” – siránkozott Facebook-bejegyzésében Szél Bernadett független parlamenti képviselő. Hasonlóan látja Hadházy Ákos is, aki úgy fogalmazott: „Ha az EU elfogadja a most kiszivárgott egyezséget Orbánnal, az nem kompromisszum, hanem meghajlás, sőt lefekvés a magyar miniszterelnök előtt.” A mechanizmus alkalmazásának befagyasztásáról Lattman Tamás nemzetközi jogász úgy értekezett, hogy „ez teljes győzelem” Orbán Viktornak.

Mint ahogyan lapunk is beszámolt róla, a szerdai Merkel–Orbán–Morawiecki tárgyalás hírére a baloldali EP-képviselők zöme azonnal a magyar miniszterelnök történelmi bukását és a jogállamisági mechanizmus nagy győzelmét vizionálta. Ujhelyi István, az MSZP képviselője Orbán „kapufájáról” írt, Dobrev Klára pedig Orbán és vétója „megbukásáról” értekezett. Cseh Katalin – Donáth Annához hasonlóan – arról győzködte követőit, hogy „lesz jogállamisági mechanizmus”.

