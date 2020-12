736 millió forintot csalt túlárazással egy fehérgalléros bűnbanda

2020. december 11. 10:52

A gyanú szerint pályázatokkal kapcsolatos visszaélésekkel mintegy 736 millió forint kárt okozott az államnak az az öt ember, akiket a héten vettek őrizetbe adónyomozók - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a nyomozás a megyei főügyészség irányítása mellett az adóhatóság dél-alföldi bűnügyi igazgatóságán folyt. Egy korábbi akcióban elfogott, pályázati visszaélésekkel meggyanúsított és azóta is letartóztatásban lévő férfi egy "számlagyár" most elfogott vezetőjével abban állapodott meg, hogy cégei a pályázatok során beszerzett eszközökről túlárazottan, a pályázathoz biztosított legmagasabb összegben állítanak ki számlát. A számlagyár vezetője és az irányítása alatt álló társai emellett tényleges beszerzés hiányában is állítottak ki számlákat.



A pályázó cégek a valótlan tartalmú számlákat nemcsak a pályázatok elszámolásánál, hanem az áfabevallásukban is szerepeltették, ezáltal a számlagyár most elfogott vezetője és társai összesen 736 millió forintot meghaladó összegű pályázati támogatás jogosulatlan megszerzéséhez és áfalevonáshoz nyújtottak segítséget.



Az adónyomozók a számlagyár tagjai közül öt embert őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ügyészség a gyanúsítottak letartóztatását a szökés, elrejtőzés, az eljárás jogellenes befolyásolása, továbbá a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta. A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön mind az öt gyanúsított letartóztatását elrendelte.



A döntés fellebbezések miatt egyik esetben sem végleges.



MTI