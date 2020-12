Megjelent a Sport 2020 évkönyv

2020. december 11. 11:16

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szerkesztésében megjelent a Sport 2020 évkönyv.

"Egy különös esztendőt zárunk, ugyanakkor a sportévkönyv kiadásával egy több mint három évtizedes hagyományt folytatunk. A Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa 33. alkalommal jelenik meg, saját szerkesztésben hetedszer. Bár elhalasztották a tokiói olimpiát és számos más világversenyt is, fiataljaink az év elején sikeresen szerepeltek a téli ifjúsági olimpián és az év folyamán is adódtak magyar sportsikerek. Ebben a rendkívüli évben, amikor magalakulásunk 125. évfordulóját ünnepeljük, ismét szép képekkel illusztrált, tartalmas interjúkkal, írásokkal, visszaemlékezésekkel jelenik meg 400 oldalon a sportévkönyv" - fogalmazott a MOB honlapján Kulcsár Krisztián elnök, aki hozzátette, mintegy 60 újságíró, fotós és szerkesztő működött közre a könyv elkészítésében.



A sportvezető arról is beszélt, hogy az évkönyvben a múlt, a jelen és a jövő egyszerre köszön vissza, mert a Tokióra készülő sportolók ugyanúgy helyet kaptak benne, mint a korábbi hősök és példaképek, vagy a MOB 125 éves múltja és a jövőbe mutató projektje, a magyar csapat új szurkolói márkájának és közösségének építése, a Magyarock.



"Kíváncsian várjuk 2021-et, az első olyan páratlan esztendőt, amikor olimpiát rendeznek" - mondta a MOB elnöke.



"A várt tokiói sikerek jegyében aranyborítós évkönyvvel készültünk, ezt azonban el kellett halasztanunk - reméljük, csak egy évvel -, de nem csak ezért lett a korábban tervezettnél más az idei kiadás. A sokszor ambivalens érzések vitathatatlanul köszönnek vissza, ugyanakkor a Magyar Olimpiai Bizottság fennállásának 125. évfordulója mégiscsak olyan ünnep, amelynek köré bátran építhető a Sport 2020-as évkönyv" - írta Amler Zoltán főszerkesztő, aki hozzátette, most tényleg volt idő megállni, emlékezni, a jelen és a jövő boncolgatása mellett kicsit mélyebben elmerülni a múltban.



A sportévkönyv története 1984-re, a Los Angeles-i olimpia évére nyúlik vissza, az akkorit azonban bezúzták. A sorozat így az 1988-as, szöuli olimpia évétől lehet teljes a polcokon. A Magyar Olimpiai Bizottság saját szerkesztésben, gondozásban 2014-ben adta ki először.



MTI