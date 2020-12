"Külföldiekkel való összejátszás" vádja alatt Jimmy Lai hongkongi médiamogul

2020. december 11. 11:20

Külföldiekkel való összejátszás miatt vádat emeltek Hongkongban az új nemzetbiztonsági törvény alapján Jimmy Lai hongkongi médiamogul ellen, akit korábban már csalással is megvádoltak - jelentette a helyi rendőrség pénteki közleményére hivatkozva a CGTN kínai székhelyű nemzetközi hírcsatorna.

Jimmy Lai - cgtn.com

A 73 éves Jimmy Lai a Next Digital cégen keresztül a hongkongi demokráciapárti mozgalom egyik lapjának, az Apple Dailynek a tulajdonosa. A legújabb vád szerint külföldi erőkkel összejátszva veszélyeztette a nemzetbiztonságot. A vádemelésre a június 30-án hatályba lépett új nemzetbiztonsági törvény biztosított jogalapot.



Jimmy Lait augusztus 10-én vették őrizetbe látványos rendőrségi akcióban másik kilenc emberrel együtt. A Next Digital két felsővezetőjével együtt december elején azzal vádolták meg, hogy a földhaszonbérleti szabályok megszegésével állami kézben lévő vállalatokat károsított meg. Már az elfogásának idején is meggyanúsították azzal, hogy titkos tárgyalásokat folytatott idegen hatalmakkal, megszegve a nemzetbiztonsági törvényt.



A hongkongi bíróság december elején nem engedélyezte Lainak, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen. Az indoklás szerint ez esetben fennáll a szökés, illetve az újabb törvényszegés kockázata.



A médiamogulnak szombaton kell megjelennie a bíróság előtt a legújabb vádemelés kapcsán, miközben a csalás ügyében a következő bírósági meghallgatás időpontját jövő április 16-ára tűzték ki. A csalás miatt 14 évig terjedő, míg a külföldi erőkkel való összejátszás miatt életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik, amennyiben bűnösnek találják.



Lai több alkalommal megfordult Washingtonban, ahol Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel is találkozott.



A pekingi központi kormányzat által Hongkongra vonatkozóan bevezetett új nemzetbiztonsági törvény egyebek mellett tiltja a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust vagy az összejátszást "külső elemekkel", és egyes esetekben lehetővé teszi a gyanúsítottak kiadatását Kínának. A törvényt hongkongi demokráciapárti aktivisták, valamint egyes külföldi kormányzatok is kifogásolják, mert szerintük a jogszabály súlyosan csorbítja a hongkongi szabadságjogokat, márpedig Kína az "egy ország, két rendszer" elve alapján nagy fokú autonómiát ígért ötven évre Hongkongnak, amikor brit gyarmati uralom alatt álló város 1997-es visszakerült Kínához.



MTI