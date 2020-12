Hadsereg: Folyamatosan érkeznek az új gépek légjáró csapatainkhoz

2020. december 11. 12:00

Pénteken megérkezett a Magyar Honvédség nyolcadik új ZLIN motoros kiképző repülőgépe az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisra – számolt be az lhsn.hu Facebook oldalán. A cseh gyártmányú, műrepülésre is képes, modern pilótafülkével épült gépeket a pilóták alapfokú képzésére használják. A mostanit megelőzően múlt szombaton három darab érkezett a szolnoki bázisra a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként a meglévő négygépes flotta erősítésére. A motoros kisgépek a már korábban kivont, elöregedett Jak-52-esek helyét vették át 2017-től. Az első két gépet további kettő, de már négyüléses Z-143Lsi felderítő és futár repülőgép követte 2018 márciusában, ez az állomány bővült most nyolcra.

A cseh gyártású Zlin repülőgépeken választják ki a tengerentúli tanfolyam résztvevőit - Kép: Kurucz Árpád

A repülőgépek az időközben a Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán újraindult hazai felsőfokú pilótaképzést, valamint a NATO kanadai repülőképzésére (NFTC – NATO Flying Training in Canada) felkészítést is szolgálják.

Közben a szolnoki helikopteresek sem pihennek, folyamatosan érkeznek a bajorországi, donauwörth-i Airbus üzemből a H145M könnyű, többfeladatú katonai forgószárnyasok.

Szerdán három új, fegyverpilonokkal felszerelt gép landolt a bázison, amivel tizenhatra nőtt a Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesítő H145M forgószárnyasok száma. Az utolsó négy gép is elkészült a németországi gyárban, ahol még teszteket folytatnak velük, illetve a kiképzést segítik. A Magyar Honvédség összesen tíz általános célú, öt kutató-mentő és öt tűztámogató H145M helikoptert vásárolt, a gépek mindegyike képes a HForce fegyverrendszer alkalmazására, a gépek felszereltsége a feladattól függően variálható.

Két jó barát, 100 éve történt a varsói csata

A RepTár Szolnoki Repülőmúzeum a jelen helyzetben még nem fogadhat látogatókat, ezért alternatív módon emlékezik meg egy rendkívüli eseményről. A varsói csata 100. jubileumi évfordulójának alkalmából egy ablakkiállítást rendezett a múzeum.



A történelmi jelentőségű eseményről és az 1920-as magyar katonai segítségnyújtásról szóló kiállítás a RepTár Hangár épületének ablakaiban látható tekinthető meg. Az egyedülálló kiállítás épp oly különleges, mint a magyar- lengyel barátság. A Varsóból induló kiállítás Magyarországon egyedül csak Szolnokon látható. A kiállítást Rafał Pazio, a Park Kuturowy Ossów intézmény vezetője kezdeményezte. A kiállítás lengyel nyelvű tábláiért külön köszönet Tomasz Trzczyńskinek, lengyel katonai attasénak, a magyar nyelvű kiállítás kidolgozásért pedig Varga Endre Lászlónak, magyar történésznek.

Baranyai Gábor

magyarnemzet.hu