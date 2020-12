Kormánybiztos: új radarokat vesz hadseregünk

2020. december 11. 12:32

Izraeli technológiát tartalmazó radarokat vásárol a Rheinmetall Canada vállalattól a Magyar Honvédség - közölte a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos pénteken az MTI-vel.

Maróth Gáspár - honvedelem.hu

Maróth Gáspár közleménye szerint az ELM-2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítő radarok beszerzéséről pénteken írta alá a szerződést Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és Stéphane Oehrli, a Rheinmetall Canada Inc. elnök-vezérigazgatója.

Hozzátették, az izraeli IAI ELTA cég "aktív fázisvezérelt" (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség a régi szovjet P-37, PRV-17 és SZT-68U típusú rádiólokátorait váltják le, várhatóan 2022-től.



Közölték azt is, hogy a lokátorok beszerzése mellett ipari együttműködésről is megállapodott Maróth Gáspár és Stéphane Oehrli.



"Az együttműködés kutatás-fejlesztési programokat is tartalmaz, amelynek eredményeként további termékeket szánunk a világpiacra" - írta a kormánybiztos.

MTI