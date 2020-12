Fidesz: az EU-csúcson született megállapodással Magyarország győzött

2020. december 11. 15:21

A Fidesz értékelése szerint az EU-csúcson született megállapodással Magyarország és a magyar emberek győztek, a magyar baloldal ugyanakkor megint csak ártani akart saját hazájának.

Hollik István - hirado.hu

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta: az EU-csúcson a magyar miniszterelnöknek sikerült megvédenie a nemzeti érdekeket és elérnie azt, hogy a Magyarországnak járó pénzeket hazánk és a magyar emberek megkapják.



Ugyanakkor leszögezte: az elmúlt napokban kemény viták voltak Európában és sorozatos zsarolások, támadások érték hazánkat, a Magyarország elleni hadjáratban pedig "vastagon benne volt" az egész magyar baloldal is.



"Gyurcsány, Gyurcsányné és az egész baloldal ezúttal viszont túl messzire ment: a többi bevándorláspártival együtt megint ártani akartak Magyarországnak" - fogalmazott.



Hollik István hozzátette: Gyurcsány Ferenc, Gyurcsányné Dobrev Klára, a momentumosok, a szocialisták és az egész baloldal mindent megtett azért, hogy Magyarországot megbüntessék és a hazánknak járó pénzeket elvegyék.



"Ez azt jelenti, hogy a magyar baloldal azért dolgozott heteken át, hogy saját hazájukat megtámadják.

Hollik szerint: "ezzel tudatosan meg akarták károsítani a magyar embereket."



Szerinte Soros György megrendelésére akarták politikai feltételekhez kötni a magyaroknak járó pénzek kifizetését, amivel azt akarták elérni, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó forrásokat, ha például nem enged be migránsokat.



Hollik István hangsúlyozta: a magyar miniszterelnöknek a bevándorláspártiak és a magyar baloldal közösen indított támadásait sikerült kivédenie és elérnie azt, hogy az EU tegye most félre ezeket a "mesterségesen gerjesztett" politikai vitákat, hiszen Európában súlyos a járványhelyzet és sok tagállamnak azonnali pénzügyi segítségre van szüksége az egészségügyi és gazdasági védekezéshez.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szégyennek nevezte, hogy a bevándorláspártiak a magyar baloldallal együtt még ezt a súlyos járványügyi helyzetet is a Magyarország elleni támadásra használták fel.



Arra a kérdésre, hogy mit szólnak a diplomataútlevéllel cigarettát csempésző Legény Zsolt, volt MSZP-s országgyűlési képviselő ügyéhez, Hollik István azt mondta: ez az ügy "feltette az i-re a pontot" a baloldal 2020-as teljesítményét illetően.

A baloldal ebben a súlyos járványhelyzetben kamuvideót készített, áramot lopott és cigit csempészett - fogalmazott a fideszes politikus.

Hollik István szerint az ügy felháborító és jól mutatja a baloldal lényegét, vagyis azt, hogy nem tudnak semmi mást, csak "lopni csempészni és kamuzni". Közölte: a Fidesz-KDNP nyitott arra, hogy a diplomataútlevelek kiadásának rendszerét felülvizsgálják.



Egy másik kérdésre válaszolva Hollik István azt mondta: a Fidesz-KDNP támogatja, hogy az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) üresen álló épületét egy olyan alapítvány kapja meg, amely oktatási tevékenységet folytat majd.

