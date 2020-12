Utolsó útjára kísérték Balázs Ferenc zenészt

2020. december 11. 16:58

Végső búcsút vettek az életének hetvenedik évében, november 26-án elhunyt Balázs Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas rockzenésztől, billentyűstől, énekestől, zeneszerzőtől pénteken az Óbudai temetőben.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az életének 70. évében elhunyt Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas rockzenész, billentyűs, énekes, zeneszerző búcsúztatásán az Óbudai temetőben 2020. december 11-én. Balázs Fecó 2020. november 26-án este hunyt el. MTI/Koszticsák Szilárd

"Balázs Fecó a szó nagybetűs értelmében Művész volt", aki emléket és nyomot hagyott a nemzet emlékezetében - vett búcsút a zenésztől Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki felidézte a zenész által alapított Korál zenekar koncertjeihez fűződő személyes emlékeit is. Mint kiemelte, Balázs Fecó zenéje és Horváth Attila dalszövegei egymást erősítő, valóban maradandó értéket jelentenek.

Balázs Fecó nemcsak alkatilag volt sokkal líraibb, mint az őt körülvevő rockervilág, de zenei műveltségét, beállítottságát tekintve is - emlékezett a művészre Semjén Zsolt, hozzátéve: Balázs Fecó lelkisége közel állt Assisi Szent Ferencéhez.



Elmondása szerint Balázs Fecó küldetést kapott arra, hogy a Vas megyei Sitke romos kápolnáját újjáépítse, ezzel pedig mindazok szívét is újjáépítette, akik imádkozni járnak oda.



Pásztor László a Neoton együttes nevében vett búcsút Balázs Fecótól, felidézve első találkozásukat, amikor a Neoton próbájára a Közgáz Klubba beállított egy vékony srác, aki olyan jól játszott az orgonáján, hogy azonnal felvették a zenekarba. Az együtt töltött öt évben volt egy emlékezetes Ki mit tud? szereplés, egy nagylemez és számtalan turné is - jegyezte meg.



"Vannak emberek, akik arra születtek, hogy szeressék őket és Fecó ilyen volt" - emlékezett Pásztor László, aki szerint Balázs Fecó "saját örömén, bánatán keresztül énekelte mindannyiunk örömét és bánatát".



Ifjabb Albert Flórián volt labdarúgó, edző felidézte, hogy családjával egykor ugyanabban a házban lakott, mint Balázs Fecó: a zenész az idősebb Albert Flóriánt is foglalkoztató FTC nagy szurkolója volt, míg ifjabb Albert Flórián Balázs Fecó zenéjéért rajongott. "Megtiszteltetés, hogy édesapám után én is a barátod lehettem" - búcsúzott ifjabb Albert Flórián.

Sitke közössége nevében Kovács Ferenc emlékezett Balázs Fecóra. Felidézte, hogy a Korál együttes 35 éve Sárváron koncertezett, amikor meglátták a település romos kápolnáját. Balázs Fecó akkor indította kezdeményezését a romos épület megmentéséért, erőfeszítéseinek köszönhetően pedig 2000-ben újra felszentelték és műemlékké nyilvánították a kápolnát.

Balázs Fecó elhunyta hallatán rengetegen helyezték el mécseseiket, koszorúikat a sitkei kápolna köré, a pénteki temetéssel egy időben pedig Székely János szombathelyi megyés püspök tartott emlékmisét Sitkén Balázs Fecóért - mondta el Kovács Ferenc.



Dorozsmai Péter zenész, hangmérnök producer a Korál együttes nevében búcsúzott a zenekar alapítójától, hangsúlyozva: számukra nem halt meg Balázs Fecó. Mint felidézte, felsorolhatatlanul sok helyen játszottak, léptek fel együtt, ezért máig nem tudtak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nem készülhetnek következő közös koncertjükre.



"Ahogy ő játszott a Hammond orgonán, azt más nem tudja" - méltatta zenésztársát Dorozsmai Péter, hozzáfűzve: Balázs Fecó az örökkévalóságnak írt dalokat.



A temetésen Mága Zoltán és zenekara játszotta Bach és Balázs Fecó zenéit, a gyászszertartást Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök vezette.

MTI