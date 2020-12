Törökország elítélte az európai uniós szankciófenyegetést

2020. december 11. 18:44

A török külügyminisztérium pénteken elítélte, valamint elfogultnak és jogtalannak nevezte, hogy az Európai Unió (EU) tagállamainak állam- és kormányfői újabb szankciók bevezetésének lehetőségéről egyeztek meg Ankarával szemben a Földközi-tengeri török próbafúrások miatt. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint egyes "józan" tagállamai meghiúsították a Törökország-elleni "játékot".

Brüsszel már korábban illegálisnak minősítette, hogy Törökország hajói energiahordozók után kutatnak a Földközi-tenger keleti részében, mert az érintett területet az EU-tag Görögország és Ciprus saját különleges gazdasági övezetének tartja.



Ankara ugyanakkor kifogásolja, hogy Athén a görög szárazföldtől többszáz kilométerre található szigeteire hivatkozva tágan értelmezi a kontinentális talapzat fogalmát, szerinte szűk területre szorítva vissza Törökország tengeri határait. A török vezetés Nicosia esetében pedig úgy véli, hogy a ciprusi kormány ki akarja majd sajátítani a kitermelt szénhidrogénekből származó javakat, figyelmen kívül hagyva a sziget északi felében önhatalmúlag kikiáltott, kizárólag Ankara által elismert Észak-Ciprusi Török Köztársaság jogait.



Az EU-tagállamok vezetői brüsszeli csúcsértekezletük első, pénteki munkanapjának végén elfogadott zárónyilatkozatukban aláhúzták: a Földközi-tengeren kialakult konfliktus felszámolása érdekében Törökországnak folytatnia kell a diplomáciai párbeszédet Görögországgal és Ciprussal. Az Európai Tanács leszögezte: az uniónak stratégiai érdeke a kölcsönösen kedvező kapcsolatok fenntartása Ankarával, de a török vezetésnek hajlandóságot kell mutatnia az ellentétek párbeszéddel történő megoldására a nemzetközi joggal összhangban.



A török külügyminisztérium pénteki közleményében megerősítette, hogy Törökország, Athén provokatív lépései ellenére is kész az ügyben előfeltétel nélkül tárgyalásokat kezdeni Görögországgal "a térség stabilitásának megteremtése érdekében". Emlékeztettek: e tekintetben lehetőség annak a regionális konferenciának a megrendezése, amelyet Ankara javasolt a Földközi-tengerrel határos térségbeli országok és az Észak-Ciprusi Török Köztársaság részvételével.



A tárca nyomatékosította: az Európai Uniónak őszinte közvetítői szerepet kell vállalnia, továbbá stratégiai gondolkodást követve a józan ész szerint kell eljárnia.



A török külügyminisztérium a közleményben arról is írt, hogy Brüsszelnek és Ankarának mihamarabb hozzá kell látnia a 2016-os migrációs megállapodás összes alkotóeleme "frissítéséhez", mert az közös érdek.



Recep Tayyip Erdogan a péntek déli muszlim ima után Isztambulban újságíróknak azt nyilatkozta, hogy "az Európai Unió józan ésszel rendelkező tagállamai pozitív hozzáállást tanúsítottak, és meghiúsították a Törökország-elleni játékot". A politikus ezzel arra utalt, hogy az uniós egyezség értelmében Brüsszel egyelőre csak enyhébb büntető intézkedéseket készít elő Ankarával szemben, és egy márciusig elkészülő jelentés alapján dönt majd a következő lépésekről.



"Nyíltan és nagyon világosan azt kell mondanom, lehetetlen, hogy a márciusi csúcs hozzon bármit is" - szögezte le a török elnök.



Egyúttal arra emlékeztetett, hogy "az Európai Unió tagállamainak számos jogot meg kell még adnia Törökországnak, a schengeni vízummentességtől a vámmentességig". A török vezető reményét fejezte ki, hogy az erre vonatkozó tárgyalási folyamat igazságos módon zárul.



Recep Tayyip Erdogan pénteken később videoüzenetet intézett a kormányon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) tartományi elnökeinek találkozójához. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak olyan mélyreható politikai és gazdasági kapcsolatai vannak Törökországgal, amelyeket sem figyelmen kívül hagyni, sem teljesen elveszíteni nem tud vagy akar egyik fél sem. A szankciók kilátásba helyezése politikai indíttatású, és semmilyen racionális alapja nincs, valamint minden fél számára csak kárt okoz, senkinek nem kedvez - vélte. Rámutatott: nincs olyan közös ügy, amely ne oldódna meg párbeszéden és együttműködésen keresztül. A török államfő végül reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió vezetése "a Törökország-ellenes lobbi hatásától megszabadulva mihamarabb objektív politika felé fordul".

MTI