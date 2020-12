Merényletek 130 halottal Párizsban - 2021. szeptember 8-án kezdődik a per

2020. december 11. 20:38

A 2015. november 13-i 130 áldozatot követelő párizsi merényletsorozat pere 2021. szeptember 8-án fog elkezdődni és 2022 március végéig tart - közölte pénteken a párizsi terrorelhárítási ügyészség.

A példátlan méretű pernek eddig 1750 felperese van, de a 110 tárgyalási napra várnak több száz ügyvédet és újságírót is. A Párizs szívében található Cité szigeten a történelmi igazságügyi palotában már megkezdődött az 550 férőhelyes tárgyalóterem kialakítása.



A per eredetileg 2021 januárban kezdődött volna, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották.



A húsz vádlott között van a merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó egyetlen túlélője, Salah Abdeslam is, akit négy hónapi bujkálás után Belgiumban tartóztattak le, Párizsban tartják fogva.

A gyanúsítottak közül 14-en vannak a francia vagy a belga igazságszolgáltatás felügyelete alatt, köztük feltételezett logisztikai szervezők, a terroristákat szállítók és közvetítők.

Tizenegyen előzetes letartóztatásban várják a pert, míg hárman szabadlábon, rendőri felügyelet alatt vannak.



A további hat gyanúsított közül az egyik körözés alatt álló férfit, Ahmed Dahmanit Törökországban tartják fogva, a többi öt pedig feltételezhetően életét vesztette az iszlamista harcokban Szíriában. Miután a titkosszolgálatok feltételezésre nincs bizonyíték, távollétükben feltehetően őket is elítéli majd a párizsi esküdtszék.



Salah Abdeslamot terrorcselekménnyel kapcsolatos bűnszövetkezetben elkövetett emberölés és emberölési kísérlet vádjával állítják bíróság elé.

A dzsihadista - cnews.fr

Jóllehet a vizsgálóbírók mintegy tíz alkalommal beidézték a börtönében teljesen elszigetelten tartott dzsihadistát, nem tett vallomást.



2015. november 13-án miután a Stade de France nemzeti stadionnál három öngyilkos merénylő felrobbantotta magát, Párizs belvárosában egy másik háromtagú terrorkommandó lépett akcióba. A belvárosban hat kávéház, bár és étterem teraszán öltek meg 39 embert, miközben egy harmadik kommandó behatolt a Bataclan nevű koncertterembe, ahol három dzsihadista kilencven embert ölt meg és több mint 350-etmegsebesített. A merényletsorozatot az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára.

Ennek egy Európában, mindenekelőtt Belgiumban kiépített csoportja hajtotta végre a támadásokat.

Ugyanez a hálózat csapott le 2016. március 22-én Brüsszelben, ahol 32-en vesztették életüket.



MTI