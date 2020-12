Miniszteri biztos: folyamatos a kapcsolattartás a diaszpóra magyarságával

2020. december 11. 20:50

A nemzetpolitikai államtitkárság folyamatos kapcsolatban áll a diaszpóra magyarságával, "minden magyar számíthat ránk" - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa péntek este.

A miniszteri biztos - kulhonimagyarok.hu

Szilágyi Péter a kanadai diaszpóra képviselőivel folytatott online beszélgetésen kiemelte: 2018 óta szervezik meg a hétvégi magyar iskolák találkozóját, amelyre idén februárban 28 országból 111 intézményvezető és oktatási felelős érkezett. Kanadából 15-en vettek részt a találkozón. A rendezvény évről évre nagyobb népszerűségnek örvend - jegyezte meg a miniszteri biztos.



Jelezte: hamarosan elérhetővé válik egy új tananyagmegosztó online felület, amelynek célja, hogy a világ összes hétvégi magyar iskolája, a diaszpórában magyar nyelvet tanító pedagógusa segítséget kaphasson az anyaországtól. Jelenleg mintegy 250 hétvégi magyar iskoláról tudnak - mondta.



Beszámolt arról, hogy 2019 óta a diaszpóraszervezeteket és a hétvégi magyar iskolákat egy pályázati felhívás keretében támogatják. A program kezdete óta 900 tevékenység, kezdeményezést megvalósítását segítették. Idén 364 millió forintból 261 pályázat megvalósulását támogatták, 25 kanadai magyar szervezet 30 nyertes pályázata 43,9 millió forintos támogatásban részesült - ismertette.



Kitért arra is, hogy a Kőrösi Csoma Sándor-program 2013-as indulása óta 29 országból 625 ösztöndíjas segítette tevékenységével a világ magyarságát, ők 2018 óta a történelmi egyházakkal együttműködve egyházi feladatokat is ellátnak. A programmal már mintegy 45 ezer diaszpórában élő magyart érnek el. Kanadában a 2019/2020-as programévben 16 településen 23 ösztöndíjas dolgozik, közülük 5 egyházi ösztöndíjas.



Jelezte: a koronavírus-járvány miatt március közepe óta az ösztöndíjasok nagyrészt távmunkában látják el feladatukat, van aki Kanadában, van aki Magyarországról.

Jelentős eredményekről számolt be a miniszteri biztos az online oktatás, az elektronikus kiadványok, publikációk szerkesztésének területén.



A pályázatokat jövő évre egyelőre nem tudták meghirdetni, de amint a járványhelyzet lehetővé teszi, azonnal közzéteszik a felhívásokat a Kőrösi Csoma Sándor-programra és a szórványterületek magyarságát felkaroló Petőfi Sándor-programra is, tehát egyik programot sem nem állítják le - jelentette ki.



A diaszpóra táboroztatási programja keretében 2019-ben csaknem ezer diaszpórában élő magyar - köztük 130 kanadai - fiatal látogathatott el Magyarországra, a járványhelyzet miatt idén ezt a programelemet nem tudta a Rákóczi Szövetség lebonyolítani. A táboroztatást azonban jövőre folytatják - ígérte.



A Mikes Kelemen-program részeként 2014 és 2019 között nyolc országból - köztük Kanadából - 5466 doboznyi dokumentum érkezett haza. Kanadából könyvek, levéltári anyagok kerültek vissza - jelezte.



A Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel való együttműködésre, keretében 2019-ben négy világrészen 10 tábort szerveztek, idén a járvány miatt csak az argentínait tudták megtartani, januárban. Minden magyar fiatalt, aki magyar közösség tagja vagy magyar származású, várnak ezekbe a táborokba - közölte Szilágyi Péter.



Beszámolt a sárospataki református kollégium kezdeményezéséről, ahol kimondottan diaszpórában élő, 14-15 éves magyar fiatalokat várnak középiskolai képzésre. Az ötéves angol-magyar nyelvű osztály most a járvány miatt nem indulhatott el, várhatóan a 2021/22-es tanévre hirdetik meg.



A magyar gyökerekkel rendelkező fiatalok magyar felsőoktatási képzésben is részt vehetnek a diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogramja keretében, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium hirdetett meg.



Szilágyi Péter kitért arra is, hogy november 26-én tartotta ülését a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács, mindkettőt online formában szervezték meg, szintén a járvány miatt, limitált résztvevői létszámmal. Szerették volna megmutatni, hogy ilyen nehéz helyzetben is folyamatosak a nemzetpolitikai programok - hangsúlyozta.



Jelezte: 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz, a programok jelenleg kidolgozás alatt állnak. Az egyes programok új köntösben, új elemekkel frissítve folytatódnak - mondta.

MTI