Szoboszlai Dominik tökéletes választása lehet a Lipcse csapata

2020. december 11. 21:50

Pénteken több, egymástól független lap és hírügynökség is azt írta, hogy megszületett a megállapodás az osztrák Salzburg és a német RB Leipzig csapata között, így Szoboszlai Dominik Ausztriából Németországba költözik. Hivatalosan ugyanakkor még nem jelentették be az átigazolást. Most azt vizsgáljuk meg, hogy hová, milyen csapatba érkezik a magyar válogatott legértékesebb játékosa, s milyen perspektívái lehetnek a lipcsei igazolásnak?

A német bulvárlap, a Bild szerint Zinedine Zidane, a Real Madrid edzője a héten személyesen hívta fel Szoboszlai Dominikot. A Real Madridon kívül gondolkozott már a leigazolásán a Juventus, az Inter, az Ajax, a Milan, az Arsenal, és még sok más topcsapat. A jövője nem csak Magyarországon volt téma, hanem szinte mindenhol Európában. Hogy ezekből a csapatnevekből mennyi volt az igaz, a komoly érdeklődő, ma már biztosan nem tudjuk meg.

Lőw Zsoltot, a PSG magyar edzőjét a Kicker erről is kérdezte néhány hete: Fontos számára, hogy fokozatosan fejlődjön. A Bayern vagy a PSG még túl erős lenne neki. Én azt tanácsolnám, hogy egy ilyen ugrás előtt még iktasson be egy közbeeső lépcsőt. Ilyen szempontból az RB Leipzig lenne az ideális számára." –

mondta a pályafutása nagy részét Németországban töltő, jelenleg a PSG másodedzőjeként dolgozó szakember.

Szoboszlai Dominik a Salzburgból az RB Leipzigbe igazolhat - Kép: AFP/GABRIEL BOUYS

Pénteken délután már több sajtóorgánum kész tényként jelezte, hogy megszületett a megállapodás a Salzburg és a Lipcse között, így Szoboszlai Dominik oda igazol.

A magyar labdarúgó-válogatott legértékesebb játékosa tehát a Bundesligában folytatja. Nézzük, mit jelent ez az ő pályafutása szempontjából.

Először is azt, hogy minden szempontból logikus lépés Szoboszlainak Lipcsébe igazolni. Az RB Leipzignek ugyanaz a névadó szponzora, mint az RB Salzburgnak. Ott játszik két válogatott társa, Gulácsi Péter és Willy Orbán.

Arra, hogy egy Bundesliga csapatban egyszerre három magyar válogatott játékos szerepeljen csak az ezredforduló táján az Energie Cottbusnál volt példa.

Ám míg a Cottbus a német elsőosztályban töltött hat éve során mindig kiesőjelölt volt, addig a Leipzig most is dobogóesélyes. És míg Szoboszlai Dominik jelenlegi osztrák csapata csak az Európa-ligában szerepelhet a tavasszal, addig a lipcsei csapat a Bajnokok Ligájában. És azt se feledjük, hogy legutóbb elődöntős volt. Vagyis van közelmúltja, van jelene és biztató a jövője is.

A kapuban Gulácsi Péter, a védelemben Willi Orban Lipcsében. Hozzájuk csatlakozhat Szoboszlai DominikFORRÁS: PICTURE-ALLIANCE/AFP/VERWENDUNG WELTWEIT/ELMAR KREMSER/SVEN SIMON

A háttér minden téren biztosított ott. És noha még nincs olyan szinten, hogy egy Timo Wernert meg tudjon tartani, azért már a világ focistáinak többsége örömmel igazolna oda. Salzburgból többen is ideköltöztek az elmúlt években. Gulácsi Péter, Dabayot Upamecano, Marcel Sabitzer, Amadou Haidara, Konrad Laimer, Kevin Kampl, Hee-Chan Hwang mind Salzburgból érkeztek Lipcsébe.

Szépen felépítettek ott mindent. A 33 éves edző, Julian Nagelsmann minden idők legjobb német edzői közé emelkedhet.

A kapuban Gulácsi Pétert nyugodtan nevezhetjük nemzetközi klasszisnak. Előtte egy francia fal tornyosul, Upamecanóval, Konatével és Mukielével. Hozzájuk társul az a 23 éves spanyol Angelino, aki az idei szezon talán legkellemesebb meglepetése a német bajnokságban. És ebben a sorban még két német és egy magyar válogatott focista is bevethető, ha éppen egészséges: Halstenberg, Klostermann és Orbán.

Ennyi minőségi hátvéddel a hármas terhelést is bírhatja a csapat.

És mint az elmúlt néhány napban bizonyította, bírja is. Hét nap alatt győzött Isztambulban, a szezon eddigi legjobb Bundesliga meccsén döntetlent játszott Münchenben és hazai pályán legyőzte a Manchester Unitedet. Ezeknek köszönhetően az angol sztárcsapat helyett ő lehet ott a Bajnokok Ligájában tavasszal, és a bajnokságban előzésre készen liheg a nagy Bayern München nyakán. A középpályája nagyon erős és taktikus. Az itt szereplők közül Adams 21, Haidara és Olmo 22-22, Nkunku 23, Sabitzer 26 éves. Fiatalok, akik tökéletesen végre tudják hajtani az ifjú edző elképzeléseit. A támadások befejezésében a 29 éves Forsberg a rutint, a 26 éves Poulsen az állandóságot (ő még a harmadosztályban csatlakozott a csapathoz), a 25 éves Sorloth a reményt, míg Patrick Kluvert 21 éves fia a jövőt képviseli. Justin Kluivert olyat csinált az elmúlt napokban, amire világsztár édesapja is büszke lett volna: szombaton a Bayern Münchennek lőtt gólt, kedden a Manchester Unitednek.

Ha valami Szoboszlai lipcsei igazolása ellen szólna, akkor az a holland fiú bombaformája. Bár egy Nagelsmann típusú okos edző találna helyet egyszerre mindkét játékosnak.

A Lipcse edzője, Julian Nagelsmann ünnepli Gulácsi Pétert a Manchester United elleni BL-mérkőzés után - Kép: AFP/ANNEGRET HILSE

Akárhogy is számoljuk, Szoboszlainak nagyjából 6-8 vetélytársa lenne 4 posztért. Közülük egyik sem jobb nála. De ő sem jobb egyértelműen mindegyiknél.

Azzal a gondolattal viszont érdemes eljátszani, hogy micsoda bal oldala lehetne a Lipcsének ha Angelino előtt Szoboszlai szerepelne.

Talán nem csak az elfogult magyar szurkoló mondatja az emberrel, hogy akár olyan balszárny alakulhatna ki, mint amilyen az Alaba-Ribery volt a Heynckes-féle világverő Bayernnél.

Ebben a sokra hivatott, fiatal csapatban nagyot tudna alakítani a 20 éves Szoboszlai Dominik. És ha esetleg gyorsan kinőné a szász alakulatot, még mindig van ideje egy erősebb csapathoz igazolni. Ahol igazi világsztárrá válhatna. Komoly címeket nyerhetne. És ahogy a lengyel válogatottól tart mindenki Lewandowski miatt, úgy tartanának a magyartól is Szoboszlai Dominik teljesítménye miatt.





Szoboszlai Dominiknek tökéletes választás lehet az RB Lipcs - Kép: AFP/JOE KLAMAR

Végül muszáj szólnunk arról is, hogy most lehetnek olyan szurkolók is, akik csalódottak, amikor Szoboszlai neve mellett meglátják a Lipcse nevét.

És nem a Milan, a Real Madrid, vagy az Arsenal nevét. Tény, hogy a mögöttünk lévő hónapokban Szoboszlait ezekkel az együttesekkel (is) összehozta a sajtó. De ezek – ebben szinte biztosak vagyunk és ezt Szoboszlai menedzsere sem tagadta – egytől egyig találgatások voltak. Vagy éppen újságírók hazugságai.

Nyilván az RB Leipzig nem a Real Madrid, a Manchester United, a Juventus vagy az Ajax - legalábbis a múltját tekintve nem.

2009-ben alapították, de azt sem szabad elfelejteni, hogy nagy csapatok tűntek el Németországban a mélyben, a semmiből jönnek helyükre újak. 20-30-40 év múlva már senki nem fog sóhajtozva beszélni a Kaiserslauternről, a Braunschweigről, az 1860 Münchenről, a Hamburger SV-ról. Mert addigra nagy múltú, nagy csapat lehet az RB Leipzig. Persze, Szoboszlai Dominik pályafutása most, és a következő 15 évben zajlik.

A lipcsei csapat augusztusban a legjobb négy között volt a Bajnokok Ligájában. Idén ősszel hazai pályán legyőzte az elődöntőben őt felülmúló PSG-t, továbbá kedden a Manchester Unitedet.

A Lipcse a BL-ből a héten a Manchester Unitedet is kiütötte - Kép: AFP/ANNEGRET HILSE



Utóbbit az Európa-ligába taszította, helyette a Leipzig lesz a BL-ben a legjobbak között. És úgy várja a sorsolást, hogy egyetlen ellenféltől sem kell tartania.

Múlt szombaton olyan nagyszerű teljesítményt nyújtott Münchenben a BL-győztes Bayern otthonában, amilyet nagyon régen senki nem tudott ott.

Tudomásul kell vennünk, ma már egy Leipzig jobb tud lenni, mint egy Manchester United, egy Ajax, egy Inter. A mostani RB Leipzig sokkal közelebb van a világ közvetlen élcsapataihoz, mint volt anno a Bruges, az Austria Wien, az Eintracht Frankfurt , a Torino vagy a PSV Eindhoven. Ezért nagy dolog, ha Szoboszlai Dominik ott folytatja.

Mert ez a társaság a minden szinten stabil hátterével a jelen és a jövő gárdája.

origo.hu