Tömeges embercsempészet - Bakondi: nő a migrációs nyomás a határon

2020. december 11. 21:54

Nő a migrációs nyomás a határon - erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán péntek este.

Magyar katonák őrzik a magyar hazát - honvedelem.hu

Az embercsempészek teherautókon, kisbuszokon, illetve a zöldhatáron is megpróbálják bejuttatni az országba az illegális migránsokat, ezért is fontos a határok védelme, a magyar emberek biztonságának garantálása - mondta Bakondi György.



Az Európai Unió migrációs akcióterve akár több tízmillió embert is érinthet, szerepel benne, hogy bevándorlóknak önálló otthont adjanak, holott szociális bérlakásra sok európainak szüksége lenne. Ez a terv a szociális ellátórendszerek számára is óriási terhet jelentene - tette hozzá a szakember.



A program mögött meghúzódó politika, ideológia célja a nemzetállamok meggyengítése, bevándorló országokká alakítása - figyelmeztetett Bakondi György.

MTI