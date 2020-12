Jónak lenni jó – a legnagyobb balatoni festményre is lehet licitálni

2020. december 12. 22:59

Újabb felajánlások érkeztek a Jónak lenni jó akcióban. Egy különleges Road Movie Albumot is meg lehet vásárolni, amiben hazai előadók, zenekarok járják be a számukra fontos magyar tájakat, de a legnagyobb balatoni festményre is lehet licitálni. A közmédia idén az autizmussal élő gyerekeknek gyűjt. A felajánlások mellett a 13 616-os számon is lehet adakozni. Már több mint 43 millió forint gyűlt össze – közölte az M1 Híradója.

Különleges karácsonyi ajándékkal készült idén a STRAND fesztivál. A szervezők kérésére újra összeállt a STRAND ALLSTARS, a Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás és Járai Márk alkotta négyes, ezúttal a legendás Piramis együttes Kívánj igazi ünnepet és Ajándék című dalát dolgozták fel karácsonyi hangulatban.

Az animációs klipben az előadók rajzfilm-karakterként tűnnek fel, viselve az Együtt az Autistákért Alapítvány jelképét, a kék szív kitűzőt. Ezzel is azt fejezik ki, hogy kapcsolódnak az Alapítvány most induló érzékenyítő kampányához.

Így nem volt kérdés, hogy a fesztiválszervező csapat azonnal csatlakozott a közmédia Jónak lenni jó! műsorához és felajánlottak egy példányt a most megjelenő Road Movie Albumukból.

Fix áron megvásárolható a Road Movie Album

Az impozáns kiadványban 200 oldalon, előadók, zenekarok járják be azokat a hazai és határon túli magyarok lakta tájakat, ahol az elmúlt másfél évben dalok és videoklipek készültek. A kiadvány fix áron vásárolható meg a Jónak lenni jó! internetes oldalán.

És itt még nincs vége. A MOL Nagyon Balatont szervező VOLT Produkció felajánlása még a legnagyobb balatoni festmény is, ami 10-szer 2 méteres.

Az aukció egyik kiemelt tételeként lehet majd licitálni az alkotásra, amit a szervezők felkérésére még augusztusban egy fiatal képzőművész a Strand Fesztivál közönségével közösen készített a Balaton partján.

Az összesen 10 darabból álló mű kikiáltási ára 2 millió forint.

A MOL Nagyon Balaton alapítója, Lobenwein Norbert azt mondja: az elmaradt fesztiválok helyett most a csapatuk arra használja a szervezőképességét, hogy segíteni tudjon.

„A Jónak lenni jó alapítványhoz kapcsolódóan a Balaton legnagyobb festményét miután elkészítettük, ennek az aukcióra bocsátása azt gondolom, hogy egy óriás izgalom számunkra, hiszen nagyon szeretném, hogyha minél nagyobb összeget tudnánk összegyűjteni az autizmus ügye kapcsán” – fogalmazott Lobenwein Norbert.

Példaértékű az országos összefogás

Készülnek a „csudikék” sütemények. A Csudibogár Club tagjai autizmussal élő fiatalok, akik itt ismerkedtek meg és lettek barátok. Most a szüleik segítségével közösen készítik el az ünnepi süteményeket. A közösség vezetője egy autista gyermek édesanyjaként is példaértékűnek tartja az országos összefogást.

„Többen próbálkozunk kicsiben, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy érzékenyítsünk, de hát, hogy most egy ekkora program állt mellé és az egész országhoz eljut ez az üzenet, ez nekem, mint anyának is, illetve ennek a kis közösségnek az összefogójának nagyon-nagyon sokat jelent” – fejtette ki Buday Kollárik Timea, a Csudibogár Club vezetője.

Az adományvonalon érkezett eddigi felajánlások már megközelítik a 44 millió forintot. A kampány december 20-án zárul, amelyre a Duna egész napos ünnepi műsorfolyammal készül.

Addig pedig aki segíteni szeretne a 13 616-os számot tárcsázva hívásonként és üzenetenként 500 forinttal továbbra is tudja támogatni az Együtt az Autistákért Alapítványt.

hirado.hu - M1