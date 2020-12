Lengyel Intézet - Fekete csütörtök

2020. december 12. 23:30

A budapesti Lengyel Intézet a számos díjat nyert Fekete csütörtök. Janek Wi¶niewski elesett című filmdráma ingyenes online vetítésével emlékezik meg az ötven évvel ezelőtti, 1970 decemberében zajló lengyel tengermelléki tüntetések tragikus eseményeiről.

Lengyelországban 1970 december elején a növekvő gazdasági problémák miatt a pártvezetés a lakosságot sújtó, a mindennapi fogyasztott termékekre vonatkozó, titokban előkészített áremelést jelentett be. Sztrájkok és utcai demonstrációk kezdődtek a tengermelléken, melyeket a kommunista karhatalmi vezetés erői erőszakkal vertek szét. 1970. december 15–19. között a hivatalos adatok szerint negyvenkilencen haltak meg, köztük középiskolás diákok is.

A megmozdulásokon közel félszázan haltak meg Fotó: Marysia Gasecka

A Fekete csütörtök. Janek Wi¶niewski elesett az 1970-es gdyniai tüntetés eseményeit dolgozza fel, valamint azt a napot, amely egész Lengyelországot megrázta. A történelem már akkor is fájdalmas, amikor valamely totalitárius rendszer elnyomásától szenvedő, védtelen emberekről szól… Ha pedig a politikai rendszer még el is hazudja a történelmet, duplán fájdalmassá válik, mert rejtve marad, nem kap hangot, s ezért az igazságért folyó harcra szólít fel. Antoni Krauze alkotása a gdyniai tüntetés drámai eseményeinek nagyvonalú, látványos és hiteles rekonstrukciója, egy hajógyári munkás és családja történetén keresztül. Krauze filmje fájdalmas, lírai, egyúttal személyes alkotás arról, hogy mennyire fontos az, amit az emberi tudat rejt, mennyire fontos az igazság ismerete. A filmben felhangzik Kazik Staszewski kultikus lengyel zenész balladája, valamint archív felvételek is felvillannak.

A kommunista rezsim elhazudta a tüntetéseket Fotó: Marysia Gasecka

A filmet lengyel nyelven, magyar felirattal 2020. december 17-én (csütörtök), 20 órai kezdettel lehet ingyenesen megtekinteni.

magyarnemzet.hu