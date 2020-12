Bajnokok Ligája - Gulácsiék a Liverpoollal, a címvédő a Lazióval találkozik

2020. december 14. 17:25

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig a kapus korábbi klubjával, a tavalyi győztes FC Liverpoollal, míg a címvédő Bayern München a Lazióval találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfőn, Nyonban bonyolította le a legjobb 16 sorsolását, ebben a szakaszban a csoportelsők mellé a csoportmásodikok kerültek, azonos nemzet- és csoportbeli csapatok nem kerülhettek össze.

Gulácsi 2007-ben került a Liverpoolhoz, több szezont is eltöltött a nagy múltú klubnál, amely azonban rendszeresen kölcsönadta őt, így a felnőttek között nem mutatkozhatott be. A lipcseiek számára nem túl jó előjel, hogy a Vörösökkel kerültek össze, mert az angol együttes 2002 óta nem kapott ki német csapattól európai kupamérkőzésen.

A magyar válogatott kapusa az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta, előzetesen valahogy érezte, hogy az angol bajnokot kapják, de igazából semmiképpen sem járhattak jól, ha azt nézi, hogy a Real Madrid vagy a Juventus is ott volt a lehetséges ellenfelek között.

"Nekem van egy személyes történetem is a Liverpoollal, hiszen a mai napig közel áll a szívemhez, amikor semleges szurkolóként nézem a mérkőzéseit" - mondta a 30 éves Gulácsi, aki tétmérkőzésen nem kapott lehetőséget a legendás Anfielden a nagycsapatban, de bízik benne, hogy a lipcseiekkel már szurkolók előtt játszhat a nagy múltú stadionban. Hozzátette, ugyan nem a Leipzig a párharc esélyese, de a csoportkörben már a Paris Saint-Germaint és a Manchester Unitedet is legyőzte, valamint a bajnokságban is jól áll. Ha ez a forma a téli szünet után megmarad, képesek lehetnek meglepetést okozni.

Egy másik angol-német párharcnak, a Manchester City és az egyenes kieséses szakaszban újonc Borussia Mönchengladbach összecsapásának is a szigetországi gárda az esélyese, amely legutóbbi kilenc mérkőzéséből nyolcat megnyert német riválisa ellen, ráadásul a Mönchengladbach elleni négy találkozóból háromszor diadalmaskodott, egyszer pedig döntetlent játszott.

A sorsolás slágerpárosítása az FC Barcelona és a Paris Saint-Germain összecsapása lett: a két csapat többször találkozott már egymással az egyenes kieséses szakaszban, ezek közül a legemlékezetesebb a 2017-es negyeddöntő, amelynek első felvonását 4-0-ra nyerték otthon a párizsiak, de a visszavágón a Barca 6-1-re diadalmaskodott. Kérdés, hogy ott lehet-e majd a párharcban Neymar, a Barca korábbi, a PSG jelenlegi klasszisa, aki súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett vasárnap.

A címvédő Bayern München papíron egyértelmű favorit a Lazióval szemben, amely húsz év után szerepel újra az egyenes kieséses szakaszban. A 13-szoros győztes Real Madrid a legutóbbi idény egyik meglepetéscsapatával, az Atalantával került össze.

A nyolcaddöntő első mérkőzéseit február 16-17-én, illetve 23-24-én rendezik, míg a visszavágókra március 9-10-én és 16-17-én kerül sor. Az első mérkőzések során a csoportmásodikok, a visszavágókon pedig a csoportgyőztesek a pályaválasztók. A negyeddöntők első felvonásait április 6-7-én játsszák, a visszavágókat egy héttel később bonyolítják le. A legjobb négy között április 27-28, valamint május 4-5-én találkoznak a csapatok, a döntőt pedig pedig május 29-én az isztambuli Atatürk Stadionban játsszák.



A nyolcaddöntő párosítása:

Borussia Mönchengladbach (német)-Manchester City (angol)

Lazio (olasz)-Bayern München (címvédő, német)

Atlético Madrid (spanyol)-Chelsea (angol)

RB Leipzig (német)-FC Liverpool (angol)

FC Porto (portugál)-Juventus (olasz)

FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia)

Sevilla (spanyol)-Borussia Dortmund (német)

Atalanta (olasz)-Real Madrid (spanyol)

