Schanda: Az LMP szövetségesei tönkretették a vasúti közlekedést

2020. december 14. 23:41

Keresztes László Loránt (LMP) napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy más egy országgal partnerként együttműködni, és más behódolni neki. Szerinte amit Magyarország tesz Kína esetében, az behódolás. Soha nem fognak a kormányfővel ebben egyetérteni – hangoztatta, majd kitért a Budapest–Belgrád vasútvonalra, amellyel értékelése szerint eladósították az országot. Eközben a hazai, vidéki vasútvonalakra nem fordítanak forrásokat, és nem tudnak ellenállni az orosz érdekeknek sem – mondta, és példaként hozta a Roszatom térhódítását. Kitért arra is, hogy mély gazdasági válságot él meg Magyarország, és nem látni pontosan, a válság milyen súlyos lesz majd. Joggal várnák el a magyar emberek, hogy minden eszközt az egészségügyi védelmére és a gazdaság megsegítésére fordítsanak. Fontos lenne, hogy már most lássák, ha véget ér a válság, hogyan lehet a gazdaságot újraindítani – jegyezte meg az LMP-s politikus.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára kiemelte: az elmúlt hét megmutatta, megéri kiállni a magyar érdekekért, nem lehet Magyarországra rákényszeríteni akármilyen külső akaratot. Ezt a küzdelmet tovább kell folytatni számtalan kérdésben – rögzítette. Hozzátette: a Budapest–Belgrád vasútvonalat legutóbb a hetvenes években korszerűsítették és a háromszázötven kilométeres távon a menetidő több mint nyolc óra. Már csak emiatt is érdemes a fejlesztést megvalósítani, ezután a menetidő két és fél–három órára csökkenhet, ami új távlatokat nyithat a személyszállításban, a nemzetpolitika területén és a külkereskedelemben is. Nem mellékesen uniós kötelezettség is a vasútvonal modernizálása – mondta. Összegzése szerint a kormány fejleszti és bővíti a vasúti lehetőségeket, miközben az LMP pártszövetségesei tönkretették a vasúti közlekedést, vasútvonalakat zártak be, vasutas családok ezreit tették tönkre. Csak a MÁV háromszázmilliárdnyi adósságot hagyott maga mögött, a nemzeti kormány kezdte meg a konszolidációt, amelyet most támadnak.

MNO - MTI