Megbeszélést tartott Palkovics László és a Magyar Orvosi Kamara elnöke

2020. december 15. 11:02

Megbeszélést tartott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke kedden - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel.

A közleményben azt írták: egyetértettek abban, hogy a magyar orvos-, egészségtudományi képzést folytató egyetemek egyszerre szolgálják a nemzetközi szintű oktatást, kutatást-innovációt és a klinikai betegellátást.



A tájékoztatás szerint Palkovics László a megbeszélésen azt mondta, hogy az orvosképzés történelmi hagyományai és elismertsége alapján is a magyar felsőoktatás egyik legversenyképesebb eleme, a betegek bizalma magas a klinikai ellátásban, és meghatározó a magyar orvos-egészségügyi kutatási teljesítmény is.



A kamara üdvözölte az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályozás azon elemét, amely a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan megteremti az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett, arra ráépülve az oktatói-kutatói jogviszonyt is, erősítve ezzel a klinikai betegellátás és klinikai gyakorlati oktatás-kutatás egyedi szerepét az orvosképző egyetemeken - olvasható a közleményben.



MTI