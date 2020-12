Több, biztató eredménnyel rendelkező vakcina is elérhető lesz hazánkban

2020. december 15. 11:10

Hamarosan több, biztató eredménnyel rendelkező vakcina is elérhetővé válik Magyarországon - mondta Kis Zoltán virológus kedden az M1 aktuális csatornán.

Kis Zoltán - youtube

Hozzátette: a többi közt a Pfizer-BioNTech 90-95 százalékban immunitást nyújtó koronavírus-vakcinájából is érkezik az országba.



Mint mondta, egyes vakcinák a vírus örökítőanyagát, mások pedig inaktivált vírusokat tartalmaznak, és a közeljövőben megérkeznek azok a vakcinák is, amelyek nem genetikai anyagot, hanem a vírus fontos fehérjéit viszik be a szervezetbe.



Bizonyos oltóanyagokból 2-3 oltás szükséges a teljes védettség megszerzéséhez - közölte, megjegyezve, hogy ez nem meglepő, hiszen több használatban lévő, más betegség elleni védőoltás is hasonlóan működik.



Az oltóanyag gyors kifejlesztése érdekében az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) adminisztrációja felgyorsult, de a szigorú követelmények nem változtak, így az oltóanyagok mellékhatásaitól nem kell tartani - hangsúlyozta a virológus.



MTI