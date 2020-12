Amerikai elnökválasztás - Andrzej Duda gratulált Joe Biden győzelméhez

2020. december 15. 11:14

A lengyel-amerikai stratégiai együttműködést az európai és transzatlanti biztonság alappillérének nevezte, és reményét fejezte ki az együttműködés folytatására Andrzej Duda lengyel elnök abban a levélben, melyben gratulált Joe Bidennek megválasztásához.

A lengyel államfő levelét kedden tették közzé az elnöki hivatal honlapján, miután előző nap az amerikai elektori kollégium a demokrata párti Bident választotta az Egyesült Államok elnökének.



A november 3-i választást követően csupán "sikeres választási kampányához" gratulált Bidennek Lengyelország államfője, aki jó kapcsolatokat ápolt Donald Trump hivatalban lévő, republikánus párti amerikai elnökkel. Duda kabinetfőnöke, Krzysztof Szczerski akkor jelezte: a választás eredményét illetően Andrzej Duda az elektori szavazást követően küld gratulációt.



Hétfői levelében Duda a "valódi stratégiai partnerség tökéletes példájának" nevezte a lengyel-amerikai kapcsolatokat, melyek közül külön kiemelte a biztonság és a védelem, valamint a gazdaság és az innováció terén folytatott együttműködést.



Kitért arra is, hogy Lengyelország Kelet-Közép-Európa más országaival együtt létrehozta a Három Tenger Kezdeményezést, mely az infrastrukturális, energiaügyi és a digitális együttműködést célozza. Az Egyesült Államok az általa nyújott támogatás révén nemcsak a kezdeményezés stratégiai partnerévé vált, hanem jelentős pénzeszközöket is befektetett a csoportosulásnak a regionális projektek megvalósítását célzó alapjába - írta a lengyel elnök.



A lengyel elnök szerint jelenleg a globális biztonsági egyensúlyt veszélyeztető kihívásokkal kell szembenézni, melyek "az újjáéledő birodalmi törekvésekből, hatalmi visszaélésekből és az emberi jogok megsértéséből" erednek, és amelyekre a nemzetközi közösségnek határozottan kell reagálnia, az országok szuverenitása és területi épsége érdekében.



A lengyel elnök arról biztosította Bident, hogy Lengyelország továbbra is határozottan támogatni fogja a keleti szomszédságában zajló demokratikus folyamatokat, és reményét fejezte ki, hogy Washington e tekintetben is folytatja majd az együttműködést Varsóval.



A levélben Duda lengyelországi látogatásra hívta meg Bident.

MTI