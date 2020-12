350 éves a székelyudvarhelyi református kollégium

2020. december 15. 11:43

Az idén 350 éves a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, az évfordulós ünnepségek terveit viszont a járványhelyzet áthúzta. Ennek ellenére nem maradt el az ünnep, így a tantestület, a diákok és a munkaközösség is részese lehetett a jubileumnak. Tőkés Zsolt igazgató az iskolatörténeti kötettel. Nem szokványos évforduló

Tudományos ülésszakkal, táborral, kiállítással, egyszersmind az intézményt megillető csinnadrattával készültek megünnepelni a református kollégium fennállásának 350. évfordulóját, ám előbb őszre, a tanévnyitóra kellett halasztani az eseményeket, majd többszöri halasztás után végül világossá vált: a megtervezett formában idén már nem lehet megülni a jubileumot.

Az intézmény létezésének három és fél évszázadát tárgyaló tudományos előadás-sorozatról azonban nem mondott le a tanintézet vezetősége: a nagyközönség érdeklődésére is számot tevő, szakemberek által tartandó ülésszakot jövőre bepótolják. •

„Kissé ugyan furcsa lesz az alapítás 351. évében megtartani a jubileumi eseményt, ellenben olyan színvonalas előadásokat állítottunk össze, hogy arról kár lenne végleg lemondani” – magyarázta Tőkés Zsolt. A kollégium igazgatójától megtudtuk, hogy ősszel, a járványügyi szabályok lazításával a diáktábort is megszervezhették, ahol a százfős csapat az iskolatörténettel ismerkedhetett meg.

Ugyancsak az évfordulóra készült a jelenlegi munkaközösséget bemutató tabló, valamint egy füzet is, amelyben az iskola minden mostani diákjának neve, illetve csoportképek is szerepelnek. Az épület első szintjén pedig elhelyezték a jeles évfordulót megörökítő emléktáblát is. Különösebb felhajtás nélkül történt minden az intézményvezető szerint, hiszen a jelenlegi helyzet nem engedte meg a rendezvények szervezését.

Már készen volt a kötet

A gondviselésnek tulajdonítja az iskolatörténeti kötet megszületését az igazgató: tudván, hogy mekkora feladat összeállítani a 350 évnyi múltat, az intézmény vezetősége nem remélte, hogy még az évforduló évében elkészülhet a kiadvány.

Ám nem így történt.

Volt iskolalelkészünket, Bekő István Mártont hívtam fel, hogy útbaigazítást adjon, mert tudtam, hogy tudományos érdeklődéssel vizsgálta az iskola történetét. Erre ő azt mondta, hogy ő már megírta – elvenítette fel Tőkés Zsolt.

A kötet létrejöttében Magyari Hunor fotográfus is közreműködött, a mintapéldányt már mi magunk is kézbe vehettük. „Dávid Gyula irodalomtörténész még egy-két szerkesztési apróságot elvégez, de egyébként készen van a kiadvány. Ellenben a bemutatást már jövőre hagyjuk, hátha lehet könyvbemutatót tartani majd” – tette hozzá az intézményvezető.

Online térbe költözik a kiállítás

Az iskolatörténeti kiállítást ellenben többször már nem halasztják, az interaktív tárlatot online fogják megnyitni és bemutatni. „A székelyudvarhelyi múzeum alapjai a református kollégium gyűjteményéből származnak, ugyanis a névadó Haáz Rezső valamikor a kollégium a tanára volt, érmegyűjteménye és a néprajzi gyűjtései mind a kollégium birtokában voltak, mint ahogyan a dokumentációs könyvtár állományának zöme is az iskolától származik. Tehát az iskolatörténet összefonódik a múzeum múltjával is” – elevenítette fel az igazgató. A kiállítás huzamosabb ideig tart nyitva, hogy majd – remélhetőleg – tavasztól élőben is lehessen azt látogatni.

Mégsem az igazi

Minden igyekezetük mellett azonban az ünnep így is kissé félszegre sikerült.

„Diákok nélkül nem az igazi” – tette hozzá Tőkés Zsolt, majd kifejtette, ismeretanyagot bármelyik iskola tud közölni, ebben a református kollégium sem különb másnál. „De a közösségnek nagyobb szerepet szánok, mint az egyéni teljesítménynek. Aztán ha van egyéni teljesítmény is, az már hab a tortán. Ellenben a közösség jelenti számomra a megmaradást, csak ebben látom a jövő biztosítását. Hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában és hiszek a nemzetben. Mi pedig ezt hirdetjük és ebben a szellemben neveljük a gyermekeket” – summázott az intézményvezető.

