A boszniai elnökség bosnyák és horvát tagja bojkottálta Lavrov látogatását

2020. december 15. 12:47

A háromtagú boszniai államelnökség bosnyák és horvát tagja nem akart találkozni kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, mert - mint mondták - az orosz diplomácia vezetője egy nappal korábban a boszniai szerbek vezetőivel tárgyalt, a találkozón viszont nem tüntették fel az ország jelképeit, és nem tartották tiszteletben az ország összes nemzetét.

Szergej Lavrov hétfőn érkezett Boszniába, ahol először a szerbek lakta országrész, a boszniai Szerb Köztársaság vezetőivel tárgyalt. A találkozót követő sajtótájékoztatón kiemelte: az 1992-1995-ös boszniai háborút lezáró daytoni békeszerződésben foglaltakat továbbra is fenn kell tartani, bármilyen változás komoly következményekkel járna. Az orosz külügyminiszter ezzel arra utalt, hogy az utóbbi hetekben több nyugati diplomata és bosnyák politikus is felvetette, itt az ideje módosítani a 25 évvel ezelőtt aláírt dokumentumot, illetve az azon alapuló törvényeket, hogy a nyugat-balkáni ország előrébb tudjon lépni, fejlődhessen.



A daytoni békeszerződésen alapul egyebek mellett Bosznia-Hercegovina alkotmánya, és ez a dokumentum határozza meg azt is, hogy a három államalkotó népcsoportnak - a bosnyáknak, a horvátnak és a szerbnek - egyenlő módon kell részt vennie az állami szervek munkájában. Ez utóbbi kitétel azonban gyakran megbénítja az országot, a három népcsoport ugyanis nem mindig tud megegyezni az ország egészét érintő ügyekben. A dokumentum alapján osztották két különálló részre az országot, amelyet laza szövetségi kormány köt össze, a szerbek többségükben a boszniai Szerb Köztársaságban, míg a bosnyákok és a horvátok főként a Bosznia-hercegovinai Föderáció területén élnek.



Milorad Dodik, a háromtagú államelnökség szerb tagja a közös sajtótájékoztatón megismételte korábbi álláspontját, miszerint az Európai Unió boszniai főképviselőjének távoznia kell az országból, a tisztséget pedig meg kell szüntetni, 25 évvel a háború vége után ugyanis már nincs szükség külföldi "protektorátusra".

Dodik - intellinews.com

Hozzátette, véleménye szerint a daytoni megállapodást nem szabad megváltoztatni, bármilyen módosítás esetén a boszniai Szerb Köztársaság kikiáltaná a függetlenségét.



A keddi találkozón az egy nappal korábban elhangzottak, illetve az ország jelképeinek figyelmen kívül hagyása miatt az államelnökség bosnyák és horvát tagja nem vett részt. A bosnyák Sefik Dzaferovic keddi sajtótájékoztatóján kijelentette: Bosznia-Hercegovina büszke ország, és komoly üzenetet kíván közvetíteni a világ felé, mégpedig azt, hogy tiszteletben kell tartani az ország lakossága által hozott döntéseket.

Dtaferovic - sarajevotimes.com



Rámutatott, hogy Oroszország nagyhatalom, Bosznia pedig nem az, mégsem hagyhatók figyelmen kívül a törvényei és döntései. A horvát Zeljko Komsic hozzáfűzte: Szergej Lavrov - állítása szerint - tiszteli a daytoni szerződésben foglaltakat, hétfői kijelentései azonban ellentétesek ezzel az állítással, hiszen például üdvözölte, hogy a boszniai Szerb Köztársaság a katonai semlegesség mellett áll ki, miközben az országos parlament nem hozott ilyen döntést.



MTI