Liget Budapest - Újabb 3,9 milliárd a zöldfelület megújítására

2020. december 15. 12:47

Újabb 3,9 milliárd forintos fejlesztéssel mintegy tízezer négyzetméter új zöldfelület jön létre a Városligetben és további több mint negyvenezer négyzetméternyi parkfelület újul meg - közölte a Városliget Zrt. kedden az MTI-vel.

A kormány a Liget Budapest projekt következő zöldfejlesztési ütemének megvalósításáról és finanszírozásáról döntött. Mint írták, folytatódik a Városliget tájépítészeti megújítása, amelynek köszönhetően megújul és visszanyeri régi fényét a park egykori történeti bejárata, a Rondó, új szakasszal bővül a Városligeti Promenád, emellett az épülő Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza környezetének kertészeti kialakítása is megtörténik.



A közlemény kiemeli: jó ütemben halad a rangos nemzetközi díjakkal elismert Magyar Zene Háza és az új Néprajzi Múzeum kivitelezése, az épületek már szerkezetkész állapotban vannak. A nyitás jövő év végére, valamint 2022 tavaszára tervezett időpontjára a két intézményt körülölelő, több mint ötvenezer négyzetméternyi terület teljes körű zöldfelületi megújítása megvalósul, másfél száz lombos fa, több tízezer cserje és évelő növény kiültetésével.



"Ezzel egy különleges, kiemelkedő színvonalú zöldfelületi rekreációs övezet jön létre. A terület rehabilitációja történeti jelentőséggel is bír, hiszen a parkrész rekonstrukciójának tervei a Városliget eredeti, 19. század eleji terveit jegyző Heinrich Nebbien helyszínrajzainak felhasználásával készültek" - áll a kommünikében.



Helyreáll és növényzetében, zöldfelületeiben bővül a Városliget egyik legimpozánsabb és legintenzívebben használt egysége, a Néprajzi Múzeum és az Olof Palme sétány közötti terület, benne a park egykori főbejáratával, a Rondóval.



A fejlesztésnek köszönhetően az indokolatlanul széles - egyes részeken autóút keresztmetszetű - betonutakat feltörik és parkosítják, modern és hangulatos sétányok jönnek létre. Az Olof Palme sétány keleti szakaszán a tizennégy méter szélességű burkolatot hat méterre szűkítették le, a feltört beton helyén közel ötezer négyzetméternyi új zöldfelületet jött létre.



Folytatódik a Városligeti Promenád kialakítása, amelynek első, a Múzeum Mélygarázs felett elterülő szakaszát a napokban adták át a közönségnek. A második, a Néprajzi Múzeum és a Műcsarnok közötti szakasz kialakításával teljes hosszában sétánnyá alakul az egykori Felvonulási tér és véglegesen eltűnik onnan a hajdani több mint ezer, felszínen parkoló autó.



A most megítélt támogatásból megvalósuló, hamarosan elinduló parkfejlesztésben a Magyar Zene Háza közvetlen környezetében ismét látogathatóvá válik a korábbi évtizedekben a Hungexpo irodaházak elhelyezését szolgáló, a közönség elől kerítéssel elzárt terület, ahol a park eredeti terveit megidéző nagy, tojásdad formájú zöldfelületi egységeket alakítanak ki. Ezzel több ezer négyzetméternyi, korábban nem látogatható zöldfelületet kapnak vissza a Liget látogatói. A tervezett területen egyedi interaktív, zenei ismeretterjesztő elemeket is elhelyeznek, ilyen lesz a zenei tematikát követő Zenei élménykert.



"A Liget Budapest projekt Magyarország történetének legnagyobb szabású kert- és tájépítészeti programját hajtja végre, amelynek köszönhetően a park zöldfelülete jelentősen megnő, növényállománya megújul. A Városliget fejlesztése során eddig már mintegy 150 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, elültettek csaknem ötszáz lombos fát, több mint 70 ezer cserjét és 140 ezer évelőt" - tartalmazza a közlemény.



Mint hozzátették, a projekt nemcsak Magyarország elmúlt száz évének, de jelenleg az egész nyugati világ, benne Európa legnagyobb, rangos nemzetközi díjakkal elismert világszínvonalú kulturális városfejlesztése. "A Városliget tájképi megújítása és a sokszínű kulturális intézményi hálózat megújítása és fejlesztése ütemezetten halad. A projekt több éves előkészítést követően a kivitelezés és a sikeres megvalósítás szakaszába lépett. Az fejlesztés eddig átadott elemei nagy népszerűségnek örvendenek, már több mint másfél millió látogatót vonzottak az eddig megvalósult fejlesztések".



A közlemény végül kitér arra, hogy a Liget projekttel több tízezer négyzetméterrel, a korábbi 60 százalékról 65 százalékra nő a park zöldfelülete.

MTI