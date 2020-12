Navalnij állami terrorizmussal vádolta meg Putyint

2020. december 15. 15:01

Állami terrorizmussal vádolta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt Alekszej Navalnij ellenzéki politikus kedden az Eho Moszkvi ellenzéki hangvételű rádiónak nyilatkozva.

Navalnij, aki korábban állította már azt, hogy augusztusban Putyin személyes utasítására próbálták megmérgezni, azt követően nyilatkozott így, hogy hétfőn nyilvánosságra hozták egy nemzetközi újságírói tényfeltárás anyagát. Ebben a Bellingcat, a The Insider, a Der Spiegel, a CNN és az El País oknyomozói, egyebek között utaslisták és mobilszolgáltatók adatainak elemzése alapján, arra az eredményre jutottak, hogy az ellenzékit 2017 óta folyamatosan követte az orosz Szövetségi Nyomozó Szolgálat (FSZB) egy vegyészekből és orvosokból álló csoportja, amelynek tagjai mindig a közelben tartózkodtak, amikor Navalnij vagy a felesége utazás közben rosszul lett.



Az anyagot hétfőn saját feldolgozásban, egy csaknem 52 perces videóban Navalnij is megosztotta a YouTube-csatornáján. Ebben azt állította, az orosz elnök azt követően döntött a likvidálása mellett, hogy bejelentette: Putyin kihívója akar lenni a 2018-as elnökválasztáson. Az állami terrorizmus vádja ebben az összeállításban is elhangzott.



A rádióadásba és videóközvetítésbe Németországból bejelentkező Navalnij az Eho Moszkvinak nyilatkozva azt is kijelentette, hogy a sajtójelentések ügyében közvetlenül az orosz Nyomozó Bizottsághoz (SZK) és az FSZB-hez fog fordulni. Mint mondta, az orosz büntetőeljárási törvénykönyv szerint a feljelentés a szolgálati úton végül úgyis ezekhez a szervekhez jutna el.



Elmondta, hogy az újságírói tényfeltárás megjelenése után is vissza kíván térni Oroszországba, ahol megítélése szerint "meglehetősen nagy a támogatottsága", s ahol a korrupció ellenzőinek többmilliós tábora várhatóan tovább bővül majd. Közölte, hogy hazatérésének időpontja kezelőorvosainak döntésétől függ.



Moszkvai újságírói körökben egyébként kedden feltűnést keltett, hogy két napra felfüggesztették Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének szokásos sajtóbeszélgetéseit. A hivatalos tájékoztatás szerint ennek oka nem a Navalnij-ügy, hanem a felkészülés Putyin elnök csütörtökön esedékes éves nagy sajtótájékoztatójára.



Alekszej Navalnij, az orosz államfő egyik legismertebb bírálója augusztus 20-án kórházba került Omszkban, miután rosszul lett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton. Az omszki mentőkórházból hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították. Német, francia és svéd laboratóriumi eredmények szerint "Novicsok" típusú mérget találtak a szervezetpében.



A hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) október 6-án kiadott első, nyilvános jelentésében azt írta, vizsgálata "megerősítette", hogy Navalnij vér- és vizeletmintáiban olyan kolinészteráz-gátló anyag biomarkereit találták meg, amelynek szerkezeti jellemzői hasonlóak a vegyifegyver-tilalmi egyezmény függelékébe 2019 novemberében felvett, az 1.A.14 és az 1.A.15 jegyzékhez tartozó méreganyagokéhoz. Ez a kolinészteráz-gátló azonban a szerződés függelékében nem szerepel.



Moszkva azt állította, hogy a politikus szervezetében Oroszországban még nem volt méreg, és az európai jogsegélyegyezmény alapján többször is vizsgálati eredményeket követelt Berlintől, Párizstól, Stockholmtól és az OPCW-től, de ezeket mindeddig nem kapta meg.

Az Európai Unió Tanácsának döntése alapján a Navalnij-ügy miatt szankciós listára került Alekszandr Bortnyikov, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, Szergej Kirijenko, az elnöki hivatal vezetőjének helyettese, Szergej Menyajlo, a szibériai szövetségi körzet elnöki megbízottja, Alekszej Krivorucsko és Pavel Popov, a védelmi miniszter két helyettese, valamint Andrej Jarin, az elnöki hivatal belpolitikai részlegének vezetője. Büntetőintézkedésekkel sújtották továbbá a Szerveskémiai és Technológiai Állami Kutatóintézetet (GoszNIIOHT), ahol feltételezések szerint a "Novicsok" harci mérget kifejlesztették.

MTI