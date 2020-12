KPMG: a történelem legnagyobb digitalizációs forradalma zajlik

2020. december 15. 15:13

A történelem legnagyobb digitalizációs forradalma zajlik napjainkban, a KPMG globális felmérése szerint a digitalizáció eddig soha nem látott mértékű lökést kapott a járványhelyzet miatt. A megkérdezett informatikai vezetők nagyobb büdzsével gazdálkodhattak, de több is volt a kockázat, amit kezelniük kellett, így az adatbiztonsági beruházások kerültek az élre, megelőzve az ügyfélélmény növelését, illetve az infrastruktúra fejlesztését szolgáló kiadásokat - közölte az MTI-vel a KPMG könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó cég legfrissebb felmérése alapján kedden.

A megkérdezett IT vezetők 55 százalékának nőtt a költségvetése az operatív működés hatékonysága, az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás digitális térbe helyezése és új termékek, szolgáltatások fejlesztése miatt. Az IT beruházási keret továbbra is csaknem kétszerese a 2008-as válságot követő év informatikai keretösszegének.



Tízből 4 informatikai vezető arról számolt be, hogy a válság alatt cégüket több kibertámadás érte, mint korábban. A támadásoknak több mint háromnegyede adathalász-kísérlet volt, és csaknem kétharmada rosszindulatú programok (malware-ek) formájában jelentkezett, ami arra utal, hogy az otthoni munkavégzésre való áttérés növelte a kitettséget.



Az IT vezetők 86 százalékának a távmunka feltételek kialakítása jelentős kihívást jelentett, 43 százalékuk szerint a munkatársaik több mint fele a világjárvány után is otthonról dolgozik majd. Az otthoni munkavégzésre átállásnak az egyik eredménye, hogy a vállalati kultúrában nőtt a technológiai terület megbecsültsége, szerepe a kutatás szerint.



A válaszadók 73 százaléka szerint az elmúlt 12 hónapban kínált digitális megoldások jelentősen növelték az ügyfél-elégedettséget, ennek hatására az ügyfélélmény még inkább a vállalati stratégia fókuszába került.



Az informatikai vezetők egyharmada szerint a kiberbiztonsági szakértők voltak a legkeresettebbek a járvány alatt. Több mint egy évtizede ez volt az első alkalom, hogy egy biztonsággal kapcsolatos készség lett a legfelkapottabb a technológiai készségek között.



A digitális ügyfél-kiszolgálásé a jövő. Előrelépés van az adatbiztonságot, az adatelemzést, a robotizálást, az adatvédelmet, az ügyfélélményt és a felhő technológiát érintő beruházások területén - mondta Kórász Tamás, a KPMG partnere, a Management Consulting és a Technológiai Tanácsadási terület vezetője a közleményben. Hozzátette: a mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulás nagyon kis emelkedést mutat, pedig ennek egy felfutóban lévő technológiának kellene lennie.



A KPMG a világ 83 országában több mint 4200 informatikai vezető megkérdezésével készítette el idén is a nemzetközi Harvey Nash/KPMG CIO felmérést. A 2020. évi tanulmány bemutatja mind a járvány előtti állapotot (2019 december - 2020 március), mind a járvány okozta változásokat (2020 májusától augusztusig). A KPMG könyvvizsgálati, adóügyi és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó független szakmai szolgáltatók globális szervezete, 147 országban és tartományban működik, világszerte 219 ezer embert foglalkoztat.

MTI