Tizenkét évvel ezelőtti rablógyilkosság tettesei lakat alatt

2020. december 15. 16:12

Tizenkét évvel ezelőtti rablógyilkosság gyanúsítottjait fogta el a rendőrség. Egyikük beismerte, hogy egy rokonával együtt rátámadtak még 2008 novemberében a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépán egy 79 éves asszonyra, aki belehalt a bántalmazásba - mondta el a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának vezetője keddi online sajtótájékoztatóján.

Petőfi Attila közölte: az ügyben a Jász-Nagykun Megyei Rendőr-főkapitányság indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, miután november 20-ára virradóra holtan találtak egy idős asszonyt, akit bántalmaztak és elvitték az értékeit. Akkor kiterjesztett helyszíni szemlét folytattak, sikerült a korabeli technikával olyan nyomokat és anyagmaradványokat rögzíteni, amelyekkel még most, 12 évvel később is azonosítani tudták a bűnözőket - tette hozzá.



A rendőrség egy 39 éves öcsödi bűnözőt gyanúsított meg a bűncselekmény elkövetésével, aki bevallotta, hogy 36 éves rokonával követte el a bűncselekményt. Utóbbi megtagadta a vallomástételt.



Az orvosszakértői megállapítások alapján az áldozat életveszélyes, halálát okozó sérüléseket szenvedett - mondta Petőfi Attila. Hozzátette: a nőt testszerte bántalmazták, a fejét is ütlegelték, ami koponya alatti vérzést okozott, fojtogatták, és végül ez vezetett a halálához.



A rendőrök akkor az 1600 lakosú település szinte valamennyi lakosát meghallgatták, de ez sem vezetett eredményre, és a nyomozást két évvel később felfüggesztették.



A kiemelt ügyek főosztálya idén vette elő az ügyet, sikerült olyan genetikai nyomokat felfedezniük az áldozat felső ruházatán, amiből genetikai profilt tudtak felállítani.

Feltételezték, hogy ha nem a településen, akkor annak környezetében lakhat az elkövető vagy az elkövetők, ezért a környékbeli településeken élő, korábban élet vagy vagyon elleni bűncselekményeket elkövetőket vették "górcső alá" - mondta a vezérőrnagy. Hozzátette: így sikerült azonosítani a most 39 éves B. Károly öcsödi lakost, akit elfogtak és őrizetbe vettek még múlt szerdán. A bűnöző először megtagadta a vallomástételt, ám másnap - ahogy Petőfi Attila fogalmazott - egy jól megválasztott kihallgatási taktikának köszönhetően feltáró vallomást tett.



A férfi elmondta: a szintén Öcsödön élő távoli rokonával együtt szemelték ki a sértett otthonát, és abban állapodtak meg, hogy egy éjszaka rátámadnak az asszonyra. Autóval mentek a településre, de a házat gyalog közelítették meg, átugrottak a kerítésen, betörték az ablaküveget és még a telefon légkábelét is elvágták. Sapka volt rajtuk, arcukat sállal takarták, gumi- és munkáskesztyűt viseltek. A zajokra felébredő sértettet felváltva testszerte ütlegelték, és értékeiről faggatták. Végül két gyűrűvel és az áldozat füléből kitépett fülbevalóval távoztak, az idős asszonyt holtan hagyták hátra - mondta Petőfi Attila.



A beismerő vallomást követően elfogták a jelenleg 36 éves F. Istvánt is, ő azonban megtagadta a vallomástételt.

Az összebeszélés és a bizonyítékok esetleges megsemmisítésének veszélyére hivatkozva a rendőrség javaslatot tett az ügyészségnek a két bűnöző letartóztatására, az ügyészség ezzel egyetértett és javaslatára a Szolnoki Városi és Járási Bíróság elrendelte a kényszerintézkedést a két gyilkossal szemben.

Az MTI kérdésére a vezérőrnagy elmondta: B. Károly korábban vagyon elleni bűncselekmény miatt volt büntetve.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a rögzített nyomok kiterjedt, alapos - és 2020 technikai szintjének megfelelő - vizsgálata csak most történhetett meg, ennek alapján tudták azonosítani B. Károlyt.



MTI; Gondola