Hollik: a parlamenti többség megerősítette a haza, a családok védelmét

2020. december 15. 17:26

A haza, a családok és a gyermekek védelmének, illetve a "kamupártokkal" szembeni fellépés lehetőségének megerősítéseként értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a keddi parlamenti szavazások - köztük az alaptörvény módosításának - végeredményét sajtótájékoztatón, Budapesten.

Hollik István azt mondta: "ahogy arra a számítani lehetett", a baloldal nem szavazta meg egyik törvényjavaslatot sem. Ezzel - mint fogalmazott - egyértelművé tették, hogy "eszük ágában sincs megvédeni" az európai keresztény kultúrát, "gyermekeink jogait" és a hagyományos családi értékeket.



"A baloldal számára Soros és a migránsok nagyobb érték, mint a haza, a családok" - hangoztatta a kormánypárti politikus, azt is megjegyezve, hogy "a gyermekek változtatható és zavaros fogalmak" a baloldal számára.



Közlése szerint egyértelmű, hogy mi Soros György megrendelése: "bevándorlóországot akarnak csinálni Magyarországból és bevándorlókontinenst Európából". Ehhez a tervhez pedig szükség van arra, hogy a nyílt társadalom vélt értékeit beépítsék a magyar jogrendszerbe is - jelezte a fideszes politikus, majd leszögezte: az alaptörvény megerősítésével ennek szabtak most gátat.



Értékelése szerint az alaptörvény-módosítással védelmet kaptak olyan alapértékek, amelyeket a "szélsőséges balliberális eszmék folyamatosan ostrom alatt tartanak".



Kifejtette: aggodalommal látják, hogy "a liberális gender-szemlélet erőszakos terjedése egész Európában jelen van", és veszélyezteti "gyermekeink" testi-lelki fejlődését.



Ezért az alaptörvény családvédelmi záradékában rögzítették, hogy a gyerekeknek joguk van születési nemüknek megfelelő önazonossághoz - ismertette Hollik István, azt is hangsúlyozva: "nem lehet vita kérdése, hogy az anya nő, az apa pedig férfi". Hozzátette: a gyermekeknek ugyancsak joguk van ahhoz, hogy a nemzeti identitáson és a keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelésben részesülhessenek.



A kormánypárti politikus beszámolt arról is, hogy a jövőben az alaptörvényben meghatározott különleges jogrend hat esete helyett három lesz. "Ezzel Magyarország biztonsága erősebbé vált a rendkívüli helyzetekben" - mondta.



Kitért arra is, hogy az átláthatósági záradék elfogadásával alkotmányos szinten rögzítette a parlamenti többség a közpénz fogalmát. "Közpénz minden, ami az állam bevétele, kiadása vagy követelése" - jelezte, hozzátéve, a pontos meghatározással adós volt a magyar közjogi rendszer.



A választási törvény módosításával a kormánypártok legfőbb céljának nevezte "a színtiszta pénzlenyúlás céljával alakult kamupártok" választási indulásának megakadályozását.



Újságírói kérdésre, hogy a Fidesz-KDNP miért nem támogatta Szabó Tímeának (Párbeszéd) a választási törvényhez benyújtott módosító indítványát, Hollik István úgy válaszolt: megítélésük szerint az "fércmunka, jogi félmunka". Mivel az csak Pest megyében módosította volna a választókerületi határokat, számos más helyen, "ahol ezt meg kellett volna tenni", viszont nem - jegyezte meg.



Szájer József ügyére utaló újságírói kérdésre a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: Szájer József "levonta az egyedüli helyes következtetést", lemondott tisztségeiről és távozott a közéletből, de - mint hangsúlyozta - "ez egy cseppet sem tántorít el bennünket attól, hogy az európai keresztény kultúra ma támadás alatt áll, és azt meg kell védeni". "A kettőnek semmi köze nincs egymáshoz" - szögezte le.

MTI