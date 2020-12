Megjelent Václav Klaus A szabadság hullámvasútján című kötete

2020. december 15. 17:38

Az 1989 óta eltelt harminc év folyamatait elemzi A szabadság hullámvasútján címmel Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt államfőjének és miniszterelnökének kötete, amely a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gondozásában jelent meg.

Václav Klaus 1989 végétől 1992-ig Csehszlovákia pénzügyminisztere, 1992 nyarától 1992 végéig a Csehszlovákia részét képező Cseh Köztársaság miniszterelnöke, majd 1993. január 1-jétől 1998 januárjáig az önálló Cseh Köztársaság miniszterelnöke volt. 1998-től 2002-ig a képviselőház elnöki tisztét töltötte be, 2003 és 2013 között pedig két cikluson át Csehország köztársasági elnöke volt.



Mint a Csehországban 2019-ben megjelent kötet előszavában Václav Klaus hangsúlyozza, írása nem memoár: noha a könyvben az emlékiratok bizonyos elemei is felfedezhetők, ezek azonban minden esetben a jelenhez kapcsolódó tézisek, amelyek az előre vezető utat keresik.



"Nem célom és nem is törekszem arra, hogy újszerű értelmezést adjak társadalmunk viszonylag gyors átalakulásának. Sokkal inkább arra kívánok rámutatni, hogy mivé fejlődött rendszerváltoztatásunk. Szándékom továbbá bemutatni azt is, hová vezettek a harminc évvel ezelőtt beindított folyamatok és tendenciák, valamint azok időközben kialakult torzulásai. Az bizonyos, hogy máshova jutottunk, mint ahova jutni akartunk, noha alapvető célunkat elértük, és feladatunkat teljesítettük: mai világunknak a régi kommunizmushoz közvetlenül már semmi köze nincs" - írja a szerző a kötet előszavában.



Václav Klaus, "Közép-Európa konzervatív politikai életének sokszorosan nehézsúlyú bajnokának" írása a kommunizmus bukásáról és az azt követő évtizedekről szól, "a rendszerváltoztatók tiszta, közérthető nyelvén" - fogalmaz a kötet magyar kiadója által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.



Mint a kiadó hangsúlyozza: a cseh politikus gondolatmenetét kizárólag a szabadság, illetve a független és demokratikus államszervezés szempontjai vezérlik és mély elkötelezettsége, amelyet nemzeti közössége és annak történelmi hagyományai iránt érez.



"Pontosan látja, honnan erednek a 21. század második évtizedének neomarxista, a múlt századi diktatúrákat megidéző jelenségei. Tudja, hogy korunk új, gomba módjára szaporodó ideológiáit nem lesz egyszerű magunk mögött hagyni. A normalitás és józanság szószólóinak Klaus szerint igencsak kitartónak kell lenniük, mert az előttük álló út leginkább a hosszútávfutáshoz hasonlít. Ez a könyv segít a felkészüléshez" - fogalmaz a Benyo Iván által fordított, 168 oldalas kötet ajánlója.



MTI