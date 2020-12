Deutsch Tamás: történelmi sikert ért el Magyarország

2020. december 15. 19:02

Történelmi sikert ért el Magyarország a hétéves uniós költségvetés és a hozzá kapocslódó helyreállítási alapról szóló tárgyalásokon és azok elfogadásával - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő Brüsszelben, magyar újságíróknak nyilatkozva kedden.

"Győzött Magyarország, győzött a lengyel-magyar együttműködés, és győzelmet aratott egész Európa" - fogalmazott Deutsch.



Az Európai Tanács múlt heti csúcsértekezletén született megállapodás, és a keretköltségvetést megerősítő európai parlamenti döntésnek köszönhetően Magyarország megvédte a magyaroknak járó európai uniós pénzügyi forrásokat. A megállapodás emellett megerősítette azt is, hogy semmilyen politikai feltételt nem lehet fűzni a magyaroknak uniós szerződések alapján járó finanszírozás kiosztásához és felhasználásához - közölte.



"A megállapodással megvédtük Magyarország szuverenitását. Jogát arra, hogy minden olyan kérdésben, amely nemzeti hatáskörbe tartozik, saját maga dönthessen. Nem lehet egyetlen egy olyan ideológiai, vagy politikai kérdés sem, amiben bárki ránk erőltetheti az akaratát. Saját sorsunkról magunk dönthetünk. A bevándorlás kérdésében, hogy kikkel akarunk együtt élni, vagy akár a családügyre vonatkozó jogi szabályozást illetően" - fogalmazott.



A megállapodással Magyarország megvédte a magyarok becsületét is, ugyanis "nem lehet semmilyen új jogi norma alapján vádaskodni minden alap nélkül". Nem lehet, hogy a baloldal által megfogalmazott politikai vádaskodás visszaköszönjön az uniós intézményekben - húzta alá.



Ezzel összefüggésben kijelentette: a magyarországi baloldal a költségvetési tárgyalások folyamán minden energiáját mozgósítva azon dolgozott, miként tud ártani Magyarországnak.



Azon dolgozott, hogy elvegye, csökkentse a támogatásokat, hogy Magyarország kárán önmaga számára politikai előnyt szerezzen a 2022-es magyar parlamenti választásokat megelőzően - mondta.



Kiemelte továbbá: a megállapodás megóvta az Európai Unió egységét az által, hogy az unió jövőjét meghatározó kérdésekben továbbra is csak egyhangúsággal lehet döntést hozni.



A megállapodás megerősítésével Közép-Európa a fontos megoldások kialakításában meghatározó befolyásra tett szert - tette hozzá Deutsch Tamás.



MTI