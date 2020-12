Hisztéria Párizsban: az önkormányzatban "túl sok a nő"

2020. december 15. 20:15

Abszurdnak nevezte kedden Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere, hogy a francia állam 90 ezer euróra büntette a fővárosi önkormányzatot, amiért "túl sok a nő a vezetésben".

Hidalgo - surgezirc.fr

A büntetés a 2018-as évre vonatkozik, amikor is a közszolgálati minisztérium büntetést szabott ki azon közintézményekre, amelyek nem tartották be azt az intézkedést, amely előírta, hogy a nőknek és a férfiak egyenlő számban kell lenniük a vezetésben. A bírsági kötelezettséget azóta eltörölte a tárca.



"Örülök, hogy azért kaptunk büntetést, mert túl sok nő van a vezetésben" - mondta a polgármester kedden a fővárosi közgyűlésben.



A párizsi önkormányzat vezetésében 11 nő és 5 férfi foglal helyet, 69 százalékos a nők aránya.



"Az a nagyon szép a bürokráciában, hogy egyáltalán nem ismeri a finomságot, és mindenre képes" - mondta ironikusan Anne Hidalgo. Azt is bejelentette, hogy a büntetést együtt fogja befizetni a női helyetteseivel és kabinetvezetőkkel.



"Javasolni fogom minden női frakcióvezetőnek, a kormánytöbbségből és az ellenzékből is, hogy jöjjenek velük, ha van kedvük hozzá" - tette hozzá.



"Ez a büntetés természetesen abszurd, igazságtalan, felelőtlen és veszélyes" - hangsúlyozta a polgármester, aki szerint Franciaország lemaradásban van a női vezetők kérdésében.



Amélie de Montchalin, a közszolgálati tárca vezetője - aki maga is nő - elismerte, hogy ez a tavaly visszavont intézkedés abszurd volt.



"A nők ügye többet érdemel! Azt szeretném, ha a Párizs által 2018-ra befizetett büntetésből konkrét programokat finanszíroznánk a női vezetők népszerűsítésére a közszolgálatban" - írta a miniszter a Twitteren.



MTI