Brexit - Szakértő: a brit kormány eléggé elmérte az erőviszonyokat

2020. december 15. 22:12

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense úgy látja, hogy a Boris Johnson vezette brit kormány eléggé elmérte az erőviszonyokat, mivel az EU-nak jobb az alkupozíciója.

A szakértő az M1 aktuális csatornán kedd este azt mondta, a britek - miután kiléptek az EU-ból - az európai szabályoktól erősen eltérő kereskedelmi megállapodást szerettek volna kötni az unióval, kisebb, szektorális egyezségekre törekedtek.



Az Európai Unió viszont átfogó kereskedelmi megállapodást akart. Brüsszelnek jobb az alkupozíciója, erősebbek az érdekérvényesítő képességei - jegyezte meg.



Gálik Zoltán kiemelte: az EU ragaszkodik egységes piacának megvédéséhez. Ezért elvárja a britektől, hogy ha a jövőben is el akarják érni a világ legnagyobb közös piacát, a versenyszabályozási, a környezetvédelmi és adószabályokat tartsák be.



Három kérdésben van még vita - mondta -, a halászati politikában, a versenyjogban és az úgynevezett dinamikus igazodásban, azaz az alkalmazkodásban az EU jövőbeni jogszabályaihoz. Ellenkező esetben London szankciókra számíthatna, de ezt nem fogadják el.



Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója hétfőn továbbra is lehetségesnek mondta az Európai Unió és az Egyesült Királyság kereskedelmi megállapodásának idei elfogadását. A brit kormány és az Európai Bizottság vasárnap közös közleményben tudatta, hogy a korábbi bejelentésekkel ellentétben, folytatódnak a tárgyalások, ezen a héten Brüsszelben.



A főtárgyaló a tagállamok uniós nagykövetei előtt úgy fogalmazott: "A következő napok fontosak, ha azt akarjuk, hogy a britek és az EU között létrejöjjön, és január 1-jén életbe lépjen a kereskedelmi megállapodás. Felelősségünk, hogy minden esélyt megadjuk a megállapodás sikerének".



MTI