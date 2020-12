Bölöni: nem rasszista a „feketéző” bíró, a magyarozásra bezzeg nem ugrottak

Szó sincs arról, hogy a jelenleg Európa első számú ellenségének kikiáltott román játékvezető, Sebastian Colţescu rasszista lenne, amiért feketének nevezett egy afrikai másodedzőt a Paris Saint Germain és a török Basaksehir közötti Bajnokok Ligája-mérkőzésen – véli Bölöni László.

A román válogatott és a Bukaresti Steaua mezében egykor jelentős sikereket elérő, jelenleg a görög Panathinaikosz edzőjeként tevékenykedő magyar szakember véleménye meglehetősen sommás: a román negyedik játékvezető által a kameruni származású Pierre Webóra használt kifejezés nem rasszista.

Bölöni emlékeztetett: az ilyen nagy téttel bíró mérkőzéseken óriási a feszültség, és a kispadokon ülők ezt gyakran a negyedik játékvezetőn élik ki.

Ennek tudható be, hogy Colţescu rádión jelezte a szintén román Ovidiu Haţegan játékvezetőnek, hogy a török kispadról beszóltak neki, és ezért állította ki Haţegan Webót.

Az, hogy a játékvezető kérdésére, kiről is van szó, Colţescu azt mondta: „az a fekete”, semmiképp sem bír negatív konnotációval Bölöni szerint.

A neves edző megjegyezte: amikor az ember rasszista kijelentéseket tesz, a hangsúly, a használt szavak és a testbeszéd is eláruljak ezt az ocsmány, elítélendő szándékot.

Márpedig ő nem vett észre ilyesmit Colţescu viselkedéséen.

A román negyedik bíró megjegyzésében nem volt semmi megvetés vagy gyűlölet Webóval szemben – egyszerűen a „negru” szót használta, ami a románban annyit jelent: fekete.

Ezt értették félre.

Ennek okaként azt látja, hogy az aktuális politikai és politikai közegben sokan megpróbálnak megfelelni a vélt elvárásoknak, és politikailag korrektek akarnak lenni, hogy ezzel hívják fel magukra a figyelmet.

Bölöni ezek közé sorolta Ionuţ Stroe sportminisztert és Răzvan Burleanut, a Román Labdarúgó-szövetség elnökét is, akik azonnal siettek elítélni a román játékvezetőt, és bocsánatot kérni miatta, és meg is feddte őket buzgalmuk miatt.

Bölöni elmondta: ügyvédje közreműködésével levelet ír az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) FIFA illetékeseinek, amelyben leírja, mi is történt valójában a román játékvezetőkkel.

És a levélben arról is ír majd, hogy azok a román illetékesek, akik most csatlakoznak a rasszistázók kórusához, máskor lelkesen hallgattak.

Például akkor, amikor tavaly a Román Kupa Sepsi OSK ellen megnyert döntőjében a Steaua utódjának tekintett FCSB játékosai a szurkolókkal együtt lelkesen énekelték a magyargyalázó rigmusokat.

Akkor felhívta Burleanut, hogy számon kérje, miért tűri el a román szövetség az idegengyűlölő skandálásokat, azonban a szövetség elnöke még mindig adós a válasszal.

Az UEFA-nak írt levélben megírja majd, hogy még mindig várja a szövetség hivatalos válaszát.

„Elvégre ki is a hibás? Valaki, aki egy átlagos szót használ, vagy egy miniszter vagy szövetség, aki most ugrál is kiabál, de máskor nem teszi a dolgát”? – tette fel a kérdést Bölöni.

Mindehhez hozzátartozik, hogy a román szövetség végül, hónapokkal az incidens után pénzbírsággal sújtotta a klubot és három játékost.

De tény, hogy egyrészt a büntetés tétele sem feltétlenül alkalmas arra, hogy elriassza őket a jövőbeni magyargyalázástól, másrészt az is, hogy amikor egy csapat játékosai és szurkolói egyértelműen és félreérthetetlenül egy másik nemzeti közösség ellen uszítottak, a román sportélet szakmai és politikusai nem igyekeztek olyan vehemensen elhatárolódni, mint most.

