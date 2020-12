Újabb szakaszához érkezett a felvidéki magyar pártegyesítés

2020. december 16. 16:43

Újabb szakaszához érkezett a felvidéki magyar pártegyesítés folyamata, a legtöbb kérdésben már sikerült megegyezésre jutni - jelentették be a Magyar Közösség Pártjának (MKP) és a Most-Hídnak az elnökei közös pozsonyi sajtótájékoztatójukon szerdán.

Szlovákiában már több mint egy éve indult az egységes felvidéki magyar politikai érdekképviselet létrehozását célzó folyamat. Ez azonban többször megrekedt, legutóbbi jelentős mozzanata az volt, hogy idén augusztusban az MKP, a Most-Híd és az Összefogás mozgalom szándéknyilatkozatot írt alá a témában. Közülük kettő, az MKP és a Most-Híd rendelkezik érdemi választói támogatottsággal. A szerdai sajtótájékoztatón azt jelentették be, hogy köztük született kétpárti megegyezés a közös érdekképviselet megteremtéséről. Sajtóinformációk szerint a hárompárti megegyezésre az előző napi tárgyaláson azért nem került sor, mert a statisztikai hibahatár alatti támogatottsággal rendelkező Összefogás mozgalom jelentősen súlyán felül követelt helyeket az egységes párt vezető testületeiben.

"Fontos lépéseket tettünk az egység elérésének érdekében, (.) 95 százalékban megegyeztünk, hogy hogyan tudunk együttműködni" - jelentette ki Forró Krisztián, az MKP elnöke. Hangsúlyozta: "egy több mint tízéves árok betemetése kezdődött meg", s bár maradtak még nyitott kérdések is, ezekre tovább keresik a közös megoldásokat, januárban folytatják az egyeztetéseket.

"Letettük az alapkövet egy erős politikai platform megteremtéséhez" - szögezte le Solymos László, a Most-Híd elnöke. Hozzátette: örül, hogy sok év után sikerült az MKP-val "elásni a csatabárdot", annál is inkább, mert egy egységes pártnak komoly esélye lehet az erős érdekképviseletre.

Forró Krisztián a sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy augusztus óta intenzív tárgyalásokat folytattak az egységes párt létrehozását megelőző technikai részletek, illetve ideológiai kérdések egyeztetésével megbízott munkacsoportok, és a legtöbb kérdésben sikerült megegyezésre jutni. Rámutatott: megegyeztek arról is, hogy a leendő pártban platformokban képzelik el az együttműködést, továbbá arról, hogy az MKP adja az elnököt, és a Most-Híd töltheti be a párt második vezető posztját, az Országos Tanács elnökéét. Kettőre szűkült már a leendő párt lehetséges neveinek listája is.

MTI