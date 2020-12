Pozitív lett Emmanuel Macron koronavírus-tesztje

2020. december 17. 11:31

Pozitív lett Emmanuel Macron francia államfő koronavírus-tesztje – közölte a köztársasági elnöki hivatal. A 43. születésnapját négy nap múlva ünneplő Macron azután teszteltette magát, hogy nála is megjelentek a betegség tünetei. A közlemény szerint az elnök hét napig tartó karanténba vonul, de az elszigeteltségben tovább dolgozik, továbbra is a kezében tartja az irányítást. Azt egyelőre nem tudni, hogyan kapta el a vírust, de Macron az elmúlt napokban folytatott munkája során is számos emberrel érintkezett. Tegnap például António Costa portugál miniszterelnököt fogadta a párizsi Elysée-palotában, hétfőn a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) alapításának hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen szólalt fel a szervezet párizsi központjában.

A francia kormány éppen kedden jelentett be új szabályokat a járványhelyzettel kapcsolatban. Megszűnt az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalom, a franciák ismét igazolás nélkül szabadon mozoghatnak az egész országban, de este 8 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lépett életbe. Az üzletek már október 28-án kinyithattak, a lazítás viszont egyelőre nem vonatkozik a kulturális intézményekre és a vendéglátásra. Az előbbiek még legalább három hétig, az elvitelt és kiszállítást nem vállaló éttermek pedig január 20-ig még zárva maradnak. Jean Castex kormányfő önkéntes karantént tanácsolt mindenkinek egy héttel a karácsonyi ünnepek előtt.

Franciaország jelenleg az ötödik legfertőzöttebb ország a világon, eddig 2,4 millió embert fertőzött meg a koronavírus, amely 59 ezer halálos áldozatot követelt. Tegnap 17 615 új esetet regisztráltak, a napi esetszám november vége óta stagnál.

MNO - MTI