Orbán Viktor és a Fidesz bukásában reménykedik a nyugati sajtó

2020. december 17. 18:07

The New York Times: Bizonytalan Orbán újraválasztása

Orbán Viktor újraválasztása egy évtizede most először nem egyértelmű – írja a liberális amerikai napilap kritikus hangvételű véleménycikke. A cikk szerint a nemrég lezárult uniós vita leleplezte, hogy Magyarország és Lengyelország kormányai csak a hatalom megtartásával törődnek. Az írás arra keresi a választ, hogy Angela Merkel német kancellár vajon hibázott-e, amikor kompromisszumot kötött a két ország vezetőivel. A cikk szerint Magyarország jobboldali vezetése „elárvult” Donald Trump amerikai elnök leköszönése után, és „öngyilkos merényletre” készült az EU-csúcson. A lap rámutatott, hogy bár a magyar kormánypárti propaganda sikerként könyvelte el a történteket, évekbe telik majd, míg kiderül, hogy Merkel valóban tévedett-e, amikor úgy ítélte meg, hogy a pusztító közegészségügyi válság közepette a támogatás felszabadítása jobb módja az európai értékek védelmének, mint az illiberális kormányok forrásoktól való megfosztása.

The Economist: Az új mechanizmus már „haraphat”

Az EU soros elnökségét betöltő Németország diplomáciai erőfeszítései nyomán tető alá hozott megállapodás az uniós kifizetések jogállamisági feltételeiről változatlanul hagyta az ezt szabályozó jogi mechanizmus szövegét, ami fenyegetést jelenthet Orbán Viktor magyar miniszterelnök „autoriter, haveri kapitalizmusra” épülő rendszerére, melyet az ország GDP-jének mintegy három százalékát kitevő EU-s forrásokra épített – írja a brit liberális hetilap. A lap szerint a magyar és a lengyel kormánynak tett legnagyobb engedményt a mechanizmus uniós bírósági felülvizsgálatának lehetősége jelenti, amire várhatóan gyorsított eljárásban kerülhet majd sor. A megegyezés bírálói, köztük Soros György szerint ez és más kisebb engedmények lényegében az EU érdekeinek kiárusítását jelentik, és Orbán Viktor valóban a rá jellemző fennhéjázó stílusban nyilvánította magát győztesnek a megállapodást hozó EU-csúcsot követően. Ezzel együtt a tény, hogy a mechanizmus jogi szövegét „még csak felvizezniük sem sikerült”, tisztán mutatja, hogy valójában melyik fél kötött nagyobb kompromisszumot – írja a lap. A most elfogadott jogállamisági mechanizmus, a korábbi hasonló próbálkozásoktól eltérően már „haraphat”, de csak akkor, ha valóban alkalmazzák is, ez azonban egyelőre nyitott kérdés marad.

Süddeutsche Zeitung: A CDU érti, miért fontos a Fidesz

Deutsch Tamás: Orbán bizalmasa, egyúttal pedig az EPP problémája – szólt Matthias Kolb véleménycikke a balliberális német napilapban. Deutsch harminc éve áll Orbán Viktor oldalán, most pedig úgy tűnik, megússza a kizárást az Európai Néppártból (EPP). Deutsch legfontosabb politikai tőkéje, hogy azok közé tartozik, akik 1988-ban Orbánnal együtt megalapították a Fideszt Az elmúlt harminc évben annyira jobboldalra kerültek, hogy a Fidesz tagságát tavaly felfüggesztették az EPP-ben. Deutsch a Fidesz-delegáció vezetőjeként kompromisszum nélkül védi Orbán vonalát. Tipikusan nyers kijelentése most a kereszténydemokraták újabb válságát idézte elő. Brüsszelben nemcsak azt tartják szem előtt, hogy a 12 magyar biztosítja az EPP-státuszát mint legnagyobb frakció, de a tagság által tárgyalási utak is nyitottak maradnak Orbánhoz, aki az EU egyhangúsági elve miatt sok mindent blokkolhat: például a brexit-szerződésnél vagy a koronajárvány leküzdésénél. Ez az aggodalom elsősorban a CDU-nál tört fel, amely elérte a kemény elutasítást, hogy elkerülje Deutsch kizárását.

A CDU ugyanúgy központi szereplő a Budapesttel való kapcsolatot illetően, mint egy másik Fidesz-alapító, Szájer József, aki azonban kegyvesztett lett. Miközben Szájer kritikusok szerint is brilliáns stratéga és hatékony szervező, Deutsch inkább rusztikusnak számít.

Valeurs Actuelles: Magyarország ellenáll

Magyarország az Alaptörvényében rögzítette hagyományos értékeit – számolt be a kedden elfogadott Alaptörvény-módosításról a francia jobboldali hetilap. Míg Európa nagy része fokozatosan enged a fékevesztett progresszivizmusnak, Magyarország még mindig ellenáll. December 15-én a parlament több módosítást fogadott el a hagyományos családmodell védelmére és az örökbefogadás házaspárokra való korlátozására. A cikk emlékeztetett, hogy az azonos nemű párok házassága tilos Magyarországon. A módosításokkal bekerült az Alaptörvénybe, hogy „az anya nő, az apa férfi”. A szöveg a nemet kizárólag születési nemként határozza meg.

„Az oktatás az ország alkotmányos identitásán és keresztény kultúráján alapuló értékeknek megfelelően történik” – tette hozzá ez a módosítás. Kiemelte emellett, hogy „meg kell védeni a gyerekeket a modern nyugati világ lehetséges ideológiai vagy biológiai beavatkozásaitól”. Május óta tilos a nemváltás jogi bejegyzése is. A magyar parlament elfogadott egy olyan törvényt is, amely gyakorlatilag kizárja a homoszexuálisokat az örökbefogadásból. Orbán Viktort, a keresztény értékek nagy „védelmezőjét” gyakran kritizálják „önjelölt illiberalizmusa” miatt, és több nemzetközi intézmény kifogásolta politikáját az európai értékek vélt megsértéséért.





